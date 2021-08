C’est la danseuse et chorégraphe Louise Lecavalier qui lancera le 17 septembre cette saison et inaugurera les espaces rénovés de l’Usine C après un an de rénovations. Sa création, intitulée Stations, explorera la danse avec un solo fougueux et bouleversant aux frontières de l’intime , peut-on lire sur le site de l’Usine C.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La 4e Biennale internationale des arts et des écritures contemporaines suivra du 5 au 9 octobre. Les amoureux et amoureuses des arts pourront profiter d’une grande variété d’arts (littérature, théâtre, danse, cinéma, arts visuels, arts numériques) ayant pour thème rassembleur les écritures contemporaines d’avant-garde .

Côté théâtre, l’Usine proposera plusieurs pièces engagées, dont Féministe pour Homme, de Noémie de Lattre, et l’adaptation par Angela Konrad de Vernon Subutex 1, de Virginie Despentes.

Côté danse, trois spectacles seront présentés : celui de Louise Cavalier, mais aussi Le sacre du printemps, de Marie Chouinard, ainsi que Seulement toi, d’Anne Plamondon.

Programmation 2021-2022 de l’Usine C Stations, Louise Lecavalier (17, 18, 21, 22, 24 et 25 septembre 2021)

4e Biennale internationale des arts et des écritures contemporaines - Actoral 21 (5 au 9 octobre 2021)

Rétrospective – Daina Ashbee (19 au 24 octobre 2021)

Féministe pour Homme, Noémie de Lattre (27 au 31 octobre 2021)

Awards, Collectif Tôle (30 novembre au 4 décembre 2021)

Le sacre du printemps, Compagnie Marie Chouinard (8 au 11 décembre 2021)

Vernon Subutex 1, Angela Konrad d’après Virginie Despentes (18 au 29 janvier 2022 et 1 au 5 février 2022)

Manque, Alexa-Jeanne Dubé et Patrick R. Lacharité (9 au 12 février 2022)

Intérieur, adapté de Maurice Maeterlinck par Cédric Delorme-Bouchard (15 au 18 février 2022)

Violence, Marie Brassard (10 au 20 mars 2022)

Seulement toi, Anne Plamondon (30 et 31 mars 2022)

Atteintes à sa vie, adapté de Martin Crimp par Philippe Cyr (19 au 30 avril 2022)

The Rise of the BlingBling – La Genèse, Philippe Boutin, Étienne Lepage et Elon Höglund (17 au 21 mai 2022)

La programmation détaillée peut être consultée sur le site de l’Usine C  (Nouvelle fenêtre) .

Seuls les billets pour le spectacle de Louise Lecavalier sont en vente pour le moment. L’Usine C indique attendre les détails sur le passeport vaccinal avant de mettre en vente les billets des autres créations.