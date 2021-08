Des progrès dans la maîtrise des feux de forêt en Colombie-Britannique

Il n’y a pas eu de croissance significative de feux de forêt depuis la mise à jour de jeudi dernier, selon Todd Nessman, le gestionnaire des opérations de BC Wildfire. Une amélioration due aux pluies qui sont récemment tombées dans la province.

Nous commençons à voir certains des effets de l'automne. Ce qui a été très utile pour nos opérations , raconte Todd Nessman. Nous avons des nuits plus fraîches, des fenêtres de combustion plus courtes, et des températures plus basses. Cela nous a vraiment aidés .

Par ailleurs, il indique que le nombre de feux d'intérêt a également chuté avec 23 feux de ce genre sont recensés dans la province contre une trentaine la semaine passée.

Pour ce qui est des jours à venir, il dit ne pas s’attendre à des réchauffements significatifs et il avance être raisonnablement confiant pour la fin du mois d'août .

Toutefois, il émet une réserve quant à certains brasiers dans des régions, comme celles de Cariboo ou du sud de l’Okanagan, qui ont reçu bien moins de précipitations qu'espéré.

Les deux zones continuent d'être sèches dans des zones que nous voulons vraiment surveiller de près. Des zones telles que l'incendie de White Rock Lake .

D'après BC Wildfire des progrès ont été faits sur le flanc ouest du feu de White Rock Lake et que des opérations d’allumage sont prévues mercredi pour tenter de maîtriser le flanc est du feu .

La fumée du feu de forêt de White Rock Lake a envahi le secteur autour de l'autoroute 97 près de Kamloops. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Un scénario optimiste

Tous les signes indiquent que l'environnement est assez stable et que nous ne verrons pas de comportement élevé du feu que nous avons connu il n'y a pas si longtemps [...] Nous sommes sur la bonne voie , explique Todd Nessman.

Le gestionnaire des opérations de BC Wildfire rappelle cependant que la saison des feux n'est pas terminée.

Comme vous le savez probablement, certains de ces incendies sont en cours depuis le 1er juillet et le seront probablement encore. Nous allons maintenir une présence pendant les semaines à venir. Donc nous ne sommes pas encore sortis d'affaires. Une citation de :Todd Nessman, BC Wildfire

Il poursuit en expliquant que cette baisse du nombre de brasiers permet toutefois de voir l’annulation d’ordres et d'alertes d'action à travers la province.

Le feu de Sparks Lake près de Kamloops en Colombie-Britannique, le 29 juin 2021. Photo : BC Wildfire

Moins d’ordres et d’alertes d'évacuation

Actuellement, 54 ordres d'évacuation sont en vigueur pour 3782 propriétés dans l'ensemble de la Colombie-Britannique.

De plus, 111 alertes d'évacuation ont été lancées pour 12 825 propriétés.

Des nombres en baisse, mais qui laissent encore des résidents anxieux face à cette saison de feu de forêt sans précédent. Et le directeur général des opérations régionales d’Emergency Management BC, Pader Brach, invite les personnes évacuées à se rapprocher des services de soutien psychologique mis en place par la province afin de passer à travers cette période.

C'est un service gratuit pour les personnes évacuées qui pourraient trouver utile de parler à quelqu'un pour faire face au stress des feux de forêt , dit-il.

Un pompier de BC Wildfire effectue un brûlage contrôlé pour tenter de maîtriser le feu d'Eagle Bluff dans l'Okanagan. Photo : BC Wildfire

Santé et sécurité des combattants du feu

Avec l'augmentation du nombre d'infections à la COVID-19 dans la province, Todd Nessman dit prêter attention à la sécurité et à la santé des effectifs sur le terrain.

C'est une chose à laquelle nous prêtons une attention particulière. Nous avons augmenté nos mesures sur le campus et auprès de notre personnel .

Il explique que BC Wildfire a mis en place un programme de tests rigoureux avec des tests antigéniques rapides afin de pouvoir surveiller la situation de près. Un protocole qui a d'ailleurs permis de déceler des cas d'infections chez certains combattants.

La question du nombre d’effectifs disponibles reste aussi une des préoccupations de BC Wildfire.

Les renforts venus de l’Australie termineront leur tournée de 14 jours dimanche et les pompiers mexicains resteront en Colombie-Britannique jusqu’au début du mois de septembre.

Nous avons toujours un besoin important de ressources en équipes de pompiers, dit Todd Nessman.

Plus de 3000 combattants du feu sont actuellement sur le terrain.