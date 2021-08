La sécurité primera sur la souplesse au CSS des Monts et Marées

En apportant des changements à politique de transports des élèves et au retour à la maison, le centre de services scolaire des Monts et Marées répond aux recommandations du rapport du coroner sur la mort de Brandon Pineault, 5 ans . Le petit avait été happé par une camionnette à Amqui, le 18 septembre 2020.

Dans son rapport, la coroner Karine Spénard, avait recommandé au centre de services scolaire de revoir et d’uniformiser les mesures liées au départ des enfants, en fin de journée.

Le jour de l'accident, le jeune garçon et son frère avaient pris l'autobus pour rentrer à la maison, disant qu'ils avaient reçu la directive de rentrer à la maison avec le transport scolaire, alors que leurs parents les croyaient au service de garde. C’est en voulant se rendre au lieu de travail de leurs parents que le jeune Brandon a été frappé.

Le drame avait ébranlé toute la communauté éducative, rappelle Alexandre Marion, directeur général du Centre de services scolaire des Monts et Marées. Les recommandations ont été bien entendues, assure-t-il.

Revoir le transport

Une des mesures importantes qui sera mise en place à la rentrée dans tous les établissements du CSScentre de services scolaire des Monts et Marées touche la politique de transport par autobus.

Dorénavant, un élève ne pourra plus prendre l’autobus scolaire durant les journées où il est inscrit au service de garde. Il n'y aura plus d’accommodements. Les parents ne pourront plus se promener d’un service à l’autre , illustre le directeur général du CSScentre de services scolaire .

Revoir les procédures

Alexandre Marion explique que l’organisme a aussi revu tout le protocole entourant le retour à la maison des élèves. Nos pratiques étaient bonnes, mais on voulait améliorer, autant qu’on le pouvait, toutes les portions d’une fin de journée pour un élève qui fréquente un établissement primaire. L’élève s’en va à la maison à pied, à vélo, fréquente un service de garde, prend l’autobus, quelles sont les possibilités de transfert d’un service à l’autre?

Le principal constat est que le CSScentre de services scolaire faisait preuve de beaucoup de flexibilité entre autres pour des besoins ponctuels. Par excès de bienveillance, on donnait des flexibilités, mais cela avait tendance à s’étendre et à s’appliquer de manière différente , observe le directeur général.

Finalement, constate le directeur général, ce ne sont pas tellement les règles et les politiques qui avaient besoin d’être modifiées, mais la manière dont on les appliquera sur le terrain.

Un mémoire et des recommandations ont été rédigés et une équipe verra cet automne à l’application des recommandations, notamment auprès des services de garde.