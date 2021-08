L’Ontario annoncera bientôt un passeport vaccinal, selon le Dr Paul Roumeliotis

Invité mardi à l’émission Sur le vif, le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) et président de l’Association des agences locales de santé publique (alPHa), le Dr Paul Roumeliotis, a indiqué que l’Ontario adoptera bientôt, lui aussi, le passeport vaccinal.

Ça va être, à mon avis, quelque chose sur le [téléphone] mobile , a-t-il révélé. Je ne pense pas que le gouvernement, ici, ait un choix. Je sais qu’ils ont dit initialement : "Non, on n’aura pas le passeport [vaccinal]". Mais on n’a pas le choix. Je pense que c’est un des moyens, avec [l’obligation] de se faire vacciner dans les hôpitaux, les universités, etc. Tout ça va nous aider à augmenter [la vaccination] et à nous rapprocher de ce dernier mille.

Le Dr Roumeliotis a expliqué que des discussions ont eu lieu avec les responsables du ministère de la Santé sur cette question.

Il faut avoir [des mesures] égales [avec le Québec]. Une citation de :Dr Paul Roumeliotis, président de l’Association des agences locales de santé publique de l'Ontario

Selon le président de l’alPHa, l’annonce devrait intervenir d'ici une à deux semaines .

Le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario et président de l’Association des agences locales de santé publique (Archives) Photo : Radio-Canada

Ne soyez pas surpris si vous entendez une annonce , a-t-il dit. C’est sûr et certain que moi et mes confrères à travers l’Ontario, c’est ça qu’on veut, parce que ça va aider énormément avec le variant [Delta] qui est dangereux, mais aussi parce qu’on voit que [par exemple], si on a une centaine de patients [qui sont] aux soins intensifs, cinq sont complètement vaccinés et 95 ne sont pas vaccinés. On doit augmenter [la vaccination]. Ça, c’est le message important.

Doug Ford avait rejeté l’idée en juillet

À la mi-juillet, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, avait pourtant fermement rejeté l’idée d’un passeport vaccinal ou de la vaccination obligatoire dans certains secteurs d’activité.

Nous ne le ferons pas , avait-il dit en ajoutant qu’il ne voulait pas créer une société avec deux catégories de gens. Je ne suis pas en faveur d’une certification obligatoire.

De son côté, le Québec imposera un passeport vaccinal dès le 1er septembre, dont le ministre de la Santé et des Services sociaux a précisé les modalités d’application, ce mardi.

Lundi, la Colombie-Britannique a, elle aussi, annoncé la mise en place d’une carte vaccinale pour les activités non essentielles à compter du 13 septembre.

Joint par Radio-Canada, le bureau de la ministre de la Santé, Christine Elliott, n’avait pas encore répondu au moment de publier cet article.