Sylvain Proulx acquitté de l'accusation de menaces contre François Legault

Le procès a eu lieu au palais de justice d'Alma devant la juge Sonia Rouleau.

La Couronne reprochait à l'homme âgé de 65 ans, originaire de Ripon en Outaouais, d'avoir écrit des propos menaçants sur Facebook, après avoir entendu une entrevue de François Legault accordée à une radio de la région de Québec.

Son avocat, Me François Castonguay, a reconnu que c'est bien son client qui avait tenu les propos reprochés, mais il a plaidé qu'il ne s'agissait pas de menaces.

Les propos qui avaient été décelés sur Internet ont été déposés et ça a été plus un débat sur l'aspect juridique à savoir si les propos tenus par M. Proulx étaient des menaces ou non. Donc, il y a eu des représentations de la part du ministère public et de moi-même et l'honorable juge Sonia Rouleau en est venue à la conclusion que ce n'était pas des menaces. Donc monsieur a été acquitté du seul chef d'accusation qui pesait contre lui , a résumé Me Castonguay en entrevue mardi soir.

Sylvain Proulx se trouvait à Chambord, au Lac-Saint-Jean, lorsque les propos ont été écrits.

Il avait été accusé en septembre 2020.

Avec des informations de Laurie Gobeil