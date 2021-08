Le variant Delta pourrait submerger les hôpitaux, selon des projections du Manitoba

Selon les projections des autorités sanitaires du Manitoba dévoilées mardi, il faut que plus de personnes soient vaccinées pour éviter que les unités de soins intensifs ne débordent.

D'après le scénario extrême qu’a présenté la province lors d’une conférence de presse, le système de soins de santé du Manitoba pourrait être submergé de patients deux mois après le début de la quatrième vague.

Le médecin hygiéniste en chef adjoint de la province, Jazz Atwal, indique que les conséquences pourraient être plus graves si le nombre de cas de COVID-19 augmente durant la saison de la grippe.

C'est en raison de ces projections que le premier ministre Brian Pallister a annoncé mardi la réinstauration du port du masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs, ainsi que la vaccination obligatoire pour les employés de certains secteurs.

Les employés du gouvernement provincial travaillant avec des populations dites à risque, comme les infirmières et les médecins et les enseignants, les chauffeurs d'autobus, les employés de garderie, et les gardiens de prison devront être vaccinés ou obtenir régulièrement des tests de dépistage.

Alors que le variant Delta est 50 % plus contagieux que le variant Alpha, un tiers des Manitobains ne sont toujours pas vaccinés contre la COVID-19. Soit ces Manitobains hésitent à se faire vacciner, soit ils ne sont pas admissibles à recevoir le vaccin.

En ce moment, c’est la pandémie des non-vaccinés , affirme le Dr Atwal.

Il note que, sur les 27 cas détectés lundi, 21 personnes n’étaient pas vaccinées.

Jazz Atwal rappelle que le vaccin n'empêche pas forcément d'attraper le virus, mais qu’il prévient la forte majorité des conséquences graves d’une infection.

Si la proportion de Manitobains vaccinés n’augmente pas, la province pourrait avoir besoin de 80 lits de soins intensifs uniquement pour les patients atteints de la COVID-19, affirme le médecin hygiéniste en chef adjoint de la province. Avant la pandémie, le Manitoba disposait d’un total de 72 lits aux soins intensifs.

Plus le taux de vaccination augmentera, plus nous pourrons atténuer les conséquences de la quatrième vague , ajoute le Dr Atwal.

Les projections reposent notamment sur des comportements possibles de certaines personnes, leurs interactions, l’utilisation de tests de dépistage ainsi que le respect des restrictions sanitaires.

Tout ce qui se passera au cours de la quatrième vague se trouve entre les mains des Manitobains. Une citation de :Jazz Atwal, médecin hygiéniste en chef adjoint du Manitoba

Les autorités sanitaires ont été interrogées à plusieurs reprises au sujet de la date à laquelle les projections qui prennent en compte le variant Delta seraient dévoilées, au cours du dernier mois.

Lorsque les journalistes ont demandé au Dr Atwal à quel moment les projections présentées au public mardi (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) avaient été présentées au gouvernement provincial, il a répondu qu'il n'avait pas la date.

À ce jour, 81,4 % des Manitobains admissibles ont reçu la première dose du vaccin contre la COVID-19, et 75,6 % ont reçu les deux doses.