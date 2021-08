Le ministre Champagne en appui aux candidats libéraux régionaux

Les candidats libéraux de la région ont profité mardi de la venue du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François Champagne, pour faire connaître leurs idées à la population.

En marge d’une première sortie publique depuis le déclenchement des élections fédérales, ils ont repris les grands thèmes de la campagne du Parti libéral du Canada (PLC) en les adaptant à la réalité de leur circonscription. Ils n’ont toutefois pris aucun engagement ferme.

Le ministre sortant a rappelé que la vision de son parti s’articulait autour de l’économie, de l’emploi et de l’environnement.

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, Francois-Philippe Champagne, a rencontré les membres de la famille de Marjolaine Étienne. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La candidate dans Lac-Saint-Jean, Majorlaine Étienne, souhaite entre autres créer des ponts entre les communautés autochtones et les communautés non autochtones

Jean Duplain, qui porte les couleurs du parti dans Chicoutimi-Le Fjord, veut concilier le développement économique avec l'environnement. Il aimerait que la région devienne un leader dans la transition socioécologique en investissant dans les projets d'énergie verte.

Quant au candidat dans Jonquière, Stéphane Bégin, la création d’emplois sera son principal cheval de bataille jusqu’au scrutin du 20 septembre.

L'ancien journaliste et attaché de presse de la mairesse de Saguenay aimerait également jeter un oeil sur un autre dossier qui a retenu l'attention en lien avec GNL Québec. Éventuellement, je veux regarder le rapport de Pêches et Océans Canada qui dit que ça prendrait moins de navires sur le Saguenay , a-t-il déclaré.

Dans son avis final sur le projet Énergie Saguenay de GNL Québec expédié à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC), Pêches et Océans Canada avait statué que la mesure la plus efficace devant être priorisée pour contrer les effets du bruit demeure l’évitement (absence de chevauchement entre les navires bruyants et le béluga).

Plusieurs intervenants régionaux avaient alors craint que cette conclusion s'applique à d'autres grands projets dans la région, dont un agrandissement éventuel des installations de Rio Tinto.

D’après des informations de Laurie Gobeil