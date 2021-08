Trois personnes sérieusement blessées dans un accident dans le secteur sud-est d'Ottawa

Une collision impliquant une voiture et un véhicule lourd près de l'intersection du chemin 8th line et du chemin Parkway, dans le secteur sud-est d'Ottawa, a fait trois blessés.

Le Service des incendies d'Ottawa (SIO) indique avoir été avisé de l’accident peu avant 16 h.

Les occupants de la voiture étaient coincés à l’intérieur et des ressources supplémentaires ont été dépêchées pour aider à les dégager.

Les pompiers sont entrés dans le véhicule et ont soigné les blessures des occupants pendant que les équipes travaillaient à stabiliser la voiture et à les libérer à l'aide d'outils de désincarcération spécialisés, indique le SIOService des incendies d'Ottawa dans un communiqué.

Les pompiers ont libéré les occupants à l'aide d'outils de désincarcération spécialisés. Photo : Gracieuseté/Service paramédic d'Ottawa

Au total, trois hommes ont été extraits du véhicule et pris en charge par les pompiers pour des blessures sérieuses, avant d'être transférés aux soins des paramédics du Service paramédic d'Ottawa.

Les trois personnes ont été transportées au Centre de traumatologie d'Ottawa, dont une par voie aérienne, héliportée par ORNGE.

Le chemin 8th Line, entre les chemins Mitch Owens et Parkway, et le chemin Parkway, entre les chemins 8th Line et John Quinn, ont été fermés à la circulation une bonne partie de l'après-midi.