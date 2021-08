L'été haut en couleur de Zachary Bolduc

Acquis de l’Océanic par Patrick Roy en échange de trois choix de première ronde, début août, l’attaquant de 18 ans pourrait bien être la pièce maîtresse pour ramener un championnat à Québec, cette saison.

Ajoutez à cela durant le dernier mois une participation au camp d’Équipe Canada junior, sa sélection en 1ère ronde du repêchage de la LNHLigue nationale de hockey et la signature de son premier contrat professionnel avec les Blues de St-Louis, lundi. Sans aucun doute, Zachary Bolduc vient de vivre le mois le plus important de sa jeune carrière de hockeyeur.

Zachary Bolduc a signé lundi son premier contrat avec les Blues de St-Louis. L'entente de trois ans ne commencera toutefois qu'au moment il fera ses débuts chez les professionnels. Photo : Remparts de Québec

Ce sont des belles choses qui arrivent pour moi. Maintenant, c’est d’apprendre à travers ça et de grandir , lance sagement le nouveau diable rouge. Débarqué dans la Ligue junior majeur du Québec, en 2019, au sein d’une dominante équipe de l’Océanic menée par Alexis Lafrenière, Bolduc reconnaît déjà chez les Remparts la marque d’une formation qui aspire aux grands honneurs.

Dès le premier jour du camp, tu vois que c’est une équipe bâtie pour faire un bon bout de chemin en saison et en séries. L’intensité est très bonne et l’éthique de travail des gars aussi , lance l’auteur de 29 points en 27 matchs la saison dernière.

Une chimie à développer

Les Remparts débutant leur calendrier présaison avec deux matchs en deux soirs face à Rimouski, Bolduc fera ses débuts dans l’uniforme des diables rouges contre son ancienne équipe, mercredi, au Centre Vidéotron.

L’occasion pour l’ailier gauche de travailler la chimie avec les deux joueurs avec qui il complétera le premier trio de l’équipe, Théo Rochette et Christopher Farmer. Mais parole de l’alchimiste en chef, Patrick Roy, la complicité semble déjà palpable après trois jours de camp d’entraînement.

Théo Rochette devrait piloter le premier trio des Remparts, cette saison, au centre de Zachary Bolduc et Christopher Farmer. Photo : LHJMQ

Hier, dans le match intraéquipe en prolongation, les trois étaient ensemble en même temps et je peux vous dire que la rondelle a bien brassé. On demeure patient, mais on est content de ce qu’on voit présentement , a illustré l’ex-numéro 33, mardi matin.

Trois camps d’entraînement

Il faut dire que Zachary Bolduc en est déjà à son deuxième camp d’entraînement du mois. Début août, il était à Calgary avec son nouveau coéquipier Nathan Gaucher pour tenter d’impressionner les dirigeants d’Équipe Canada junior.

Ça n’a pas tout à fait été à mon goût, mais ça faisait six mois que je n'avais pas joué un match à cause d’une blessure au genou. Je pense que j’ai fini le camp en force et que j’ai laissé une bonne première impression , analyse-t-il.

Laisser une bonne première impression, ce sera également l’objectif dans quelques semaines à St-Louis, où Bolduc se rendra pour prendre part au camp des Blues. J’ai juste vraiment hâte d'aller visiter la ville et de rencontrer les joueurs des Blues. D’avoir la chance de côtoyer des professionnels comme David Perron et Ryan O’Reilly, c’est toujours incroyable , pointe-t-il.

Patrick Roy espère compter sur l'attaquant vedette à Québec pour les deux prochaines saisons, mais pour l’avoir vécu avec le défenseur Marc-Édouard Vlasic, en 2006, le grand manitou des Remparts sait bien que les joueurs de grands talents peuvent parfois forcer la main des équipes de la LNHLigue nationale de hockey .