Québec lance un programme pour protéger les routes du littoral des tempêtes

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) entame un programme d’intervention d’envergure pour protéger des infrastructures routières qui sont menacées par l’érosion des berges. Ce programme s’échelonnera sur 10 ans et couvrira l’ensemble des territoires du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Au total, ce sont 273 sites côtiers sur 300 kilomètres de berge qui traversent les territoires de 59 municipalités côtières et de 2 nations autochtones qui sont inscrits au programme d’intervention du MTQministère des Transports du Québec pour la protection de ses infrastructures. L'intention est de mieux les protéger dans le contexte des changements climatiques.

Le MTQministère des Transports du Québec évalue que 80 kilomètres de route sont menacés par l’érosion côtière , dont 27 kilomètres de façon imminente , ce qui signifie qu’une seule tempête pourrait endommager le tronçon routier . Enfin, environ 90 kilomètres de route sont vulnérables à la submersion , peut-on lire dans le document d'une trentaine de pages, publié dans le registre des évaluations environnementales  (Nouvelle fenêtre) , envoyé au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

La route 132 se situe près du littoral dans plusieurs secteurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Photo : Radio-Canada

Toujours dans ce document, le MTQministère des Transports du Québec conclut que plusieurs secteurs sont vulnérables dans les MRCMunicipalité régionale de comté de Kamouraska, de La Mitis, de La Matanie, de la Haute-Gaspésie, de la Côte-de-Gaspé, de Bonaventure et des Îles-de-la-Madeleine.

Avec des ondes de tempête aux impacts de plus en plus importants, le Ministère se donne d'abord jusqu’à 2024 pour conduire une consultation massive de tous les intervenants touchés par les travaux à venir pour sécuriser le réseau routier. Le MTQministère des Transports du Québec est d'avis que son étude d'impact fera sauver un temps précieux avec l’accélération des changements climatiques.

Afin de ne pas faire une étude d’impact pour chacun des sites, on va amorcer une grande consultation, comme une étude d’impact unique, qui va permettre de rencontrer les acteurs concernés une seule fois , explique la porte-parole du MTQministère des Transports du Québec , Sarah Gaudreault.

Si le projet est accepté par le BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement après le dépôt des résultats de l'étude d'impact, les travaux pourraient être mis en branle en 2026.

Des tempêtes mémorables

Plusieurs résidents du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont souvenir de la tempête du 6 décembre 2010 qui avait ravagé plusieurs secteurs du littoral ou encore de la rafale d’ondes de tempête de l’hiver 2016, qui ont entre autres, détruit des pans de la route 132 entre La Martre et Marsoui et du site touristique de Percé.

La tempête du 6 décembre 2010 n'a pas duré plus de cinq à six heures, mais elle a causé des dommages considérables (archives). Photo : Radio-Canada

Tous types d’interventions seront analysés, soit la recharge de plage, la végétalisation ou encore la surélévation des routes. On est à l’an 1 des consultations. Ensuite, on va caractériser les lieux, on va déterminer les bonnes interventions à faire aux bons endroits. Donc, c’est sûr que ça va prendre un certain temps pour faire tous ces projets-là, prévient Sarah Gaudreault. Le MTQministère des Transports du Québec mentionne par ailleurs que tronçons de routes pourraient être déplacés.

D’après un reportage d’Alexandre Courtemanche