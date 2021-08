Une chaleur suffocante dénoncée à l'hôpital de Jonquière

Une patiente, Marie-Andrée Martel, dénonce la situation, tout comme sa conjointe, Carole Cormier.

Mme Martel reçoit des soins au troisième étage de l'hôpital de Jonquière, où elle a travaillé comme infirmière durant 40 ans. La chaleur lui rend la vie difficile.

C'était plus que 90 degrés (Fahrenheit, soit 32 degrés Celsius) dans la chambre de ma conjointe, hier , a dénoncé Carole Cormier.

Cette dernière s'indigne du manque d'air climatisé et de ventilateurs. Moi, ma conjointe, je n'irai pas lui acheter un fan. Je n'ai pas d'argent pour ça. On a un budget de fait en conséquence. Mais ce n'est pas rien que pour ma conjointe. C'est pour les autres patients aussi. Je trouve ça inhumain , a-t-elle enchaîné.

Carole Cormier est la conjointe de Marie-Andrée Martel, une patiente à l’hôpital de Jonquière. Elle dénonce la chaleur suffocante que doit endurer Mme Martel et les autres patients. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin-St-Pierre

Les employés affectés aussi

La température élevée des étages supérieurs de l'édifice n'affecte pas que les patients. Les employés en subissent les effets également. Les infirmières, c'est sûr que, pour elles, c'est très difficile. [...] Il y a quand même des recommandations de faites par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux . Il faut qu'elles prennent des pauses plus fréquentes. Mais, pour prendre des pauses plus fréquentes, il faut avoir le temps de le faire. Elles n'ont pas le temps de prendre plus de pauses , a déploré Julie Boivin, présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean ( FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec ).

En plus de subir directement la chaleur, le personnel voit aussi ses tâches s'intensifier en période de canicule. Les patients demandent plus de soins quand il fait très chaud comme ça. Les patients ont besoin de boire plus d'eau. C'est niaiseux, mais les pansements ont besoin d'être changés plus régulièrement , a poursuivi Mme Boivin.

De la climatisation s'il y a des rénovations

Pour pallier cette vague de chaleur, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a mis en place des mesures d'atténuation dans les secteurs de l'hôpital qui n'avaient pas accès à l'air climatisé. Notamment, les fenêtres sont fermées en journée pour limiter l'entrée de la chaleur et de l'humidité. Les bénéficiaires peuvent également demander des ventilateurs.

Pierre-Alexandre Maltais est conseiller cadre par intérim aux communications et relations médias au CIUSSS. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin-St-Pierre

S'il advenait le cas où des travaux de rénovation ou de construction majeurs venaient à voir le jour, c'est sûr que, sur la planche à dessin, la climatisation des unités de soins serait évidemment considérée , a indiqué Pierre-Alexandre Maltais, conseiller cadre par intérim aux communications et relations médias au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Pour le moment, un projet d'agrandissement et de réaménagement de l'urgence est à l'étape de la conception.

D'après un reportage de Romy Boutin St-Pierre