Des requins aperçus dans les eaux du parc Stanley

Contrairement aux requins des films Jaws et Sharknado, ceux-ci sont inoffensifs plutôt que déterminés à attaquer pour un repas humain.

« Je ne pense pas que les gens devraient être bouleversés et paniqués par cela », a déclaré David Caughlan, biologiste principal à l’Aquarium de Vancouver. « Je n’ai jamais entendu parler de quelqu’un qui se soit fait mordre par une roussette », poursuit-il.

« En ce qui concerne les nageurs, dit-il. Je doute que quiconque n'en ait jamais rencontré un, car si jamais vous vous en approchiez, il s'éloignerait tout simplement », croit M. Caughlan.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L’observation rare a été captée par le cinéaste et photographe Lukas Hardieck qui est tombé sur la frénésie alimentaire à 7 h 30 samedi matin. Les vidéos qu’il a postées sur les réseaux sociaux ont été vues des milliers de fois.

« Mes amis photographes professionnels qui ont travaillé pour Nat Geo disent que la vidéo est époustouflante », a déclaré M. Hardieck. « Je savais qu’il y avait des requins dans nos eaux, mais je ne savais pas qu’ils nageaient aussi près de la surface. »

Phoenix Lam courait sur la digue lorsqu’elle est arrivée sur les lieux. Sa vidéo Twitter a reçu plus de 39 000 vues. « J’ai remarqué que des chiens aboyaient au bord de l’eau et qu’une famille s’était arrêtée. Alors, je me suis arrêté pour regarder et j’ai vu un groupe de requins nager, ce qui n’est pas normal à Vancouver », a déclaré madame Lam, une ancienne employée des communications de CBCCanadian Broadcasting Corporation qui travaille maintenant avec la Ville de Vancouver.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le nom « aiguillat », ou dogfish en anglais, vient de l’instinct de l’animal d’agir dans une meute semblable à un chien pour rassembler ses proies en banc d’appâts pour une cueillette facile.

Les vidéos illustrent parfaitement le comportement, mais avec une tournure plutôt ingénieuse : les roussettes utilisent la digue et le rocher Siwash comme barrière pour ralentir la fuite de leurs proies.

« Les poissons sont des animaux intelligents et certains poissons sont plus intelligents que d’autres » , a déclaré M. Caughlan. « Ils utilisent certainement le rivage, en particulier autour du rocher Siwash ».

Une espèce répandue dans le Pacifique

Selon le biologiste, l’aiguillat commun est abondant dans le Pacifique, de la Basse-Californie aux îles Aléoutiennes, à Hawaï et au Japon.

L’aiguillat mâle peut atteindre 1 mètre de long et les femelles jusqu’à 1,5 mètre. Ils sont souvent capturés dans les eaux locales par les pêcheurs de saumon.

M. Caughlan a déclaré que les aiguillats dans les vidéos semblent tous être des femelles chassant de jeunes harengs.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un événement tout à fait rare dans les eaux de la Colombie-Britannique, le biologiste a déclaré que les vidéos servent de bon rappel pour garder les yeux ouverts sur les merveilles de la nature, même en ville. « C’est plutôt cool… de pouvoir voir quelque chose comme ça », a-t-il déclaré.

Avec les informations de Karin Larsen