La gestion et la pérennité des chaussées ainsi que la gestion de la paie et des avantages sociaux sont d’autres principaux points abordés par la vérificatrice, Johanne Beausoleil. Selon ce qui en ressort également, la municipalité doit revoir sa stratégie de gestion de carburant à l’aéroport exécutif Gatineau-Ottawa (AEGO).

Planifier la gestion des infrastructures

Une part importante des infrastructures atteindra […] la fin de sa vie utile à partir de 2056 , écrit d’entrée de jeu Mme Beausoleil. La valeur de remplacement est estimée à près de huit milliards de dollars.

La vérificatrice générale note que la municipalité, via son Service des infrastructures, n’est pas dotée d’un processus formel et complet quant à la gestion de ses infrastructures et à la planification de leur pérennité.

Actuellement, les autorités fonctionnent avec un horizon de planification de tout au plus cinq ans.

Les travaux urgents monopolisent ainsi les effectifs, et l’entretien à long terme des infrastructures en souffre, croit Mme Beausoleil.

On parle de planification à long terme, de plan directeur, de stratégies qui vont assurer la pérennité des infrastructures qui vont devoir être remplacées , a ajouté Mme Beausoleil en point de presse. Ce qui est important à partir de maintenant, c'est de planifier. Quel argent on va devoir investir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans .

Prévenir des bris de chaussée

Un nid-de-poule à Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

La vérificatrice générale met aussi de l’avant l’incapacité de la Ville de prévenir ou d’intervenir avant le dépôt de plaintes en matière de chaussée.

Une très grande proportion des activités du Service des travaux publics est déclenchée par des requêtes citoyennes ou par des bris sur les chaussées et sur les différents réseaux souterrains , affirme Mme Beausoleil, ajoutant qu’annuellement, Gatineau reçoit plus de 30 000 requêtes.

Bien qu'elle admet l'importance des opérations courantes, comme la réparation de nids-de-poule, elle maintient l'importance de la prévention.

Faire des inspections cycliques des routes, ou analyser les routes qu'on sait qui sont les plus à risque de se détériorer à court, moyen et long terme. Ce sont des exemples qui pourraient aider à être plus dans la prévention que la réaction , a renchéri Mme Beausoleil.

Revoir la gestion de la paie et des avantages sociaux

La gestion de la paie et des avantages sociaux au sein de la Ville de Gatineau doit être revue et corrigée, indique également le rapport.

Mme Beausoleil constate que le système actuel n’est pas toujours clair, entraînant ainsi des omissions, ce qui nuit à sa capacité de rendement.

Elle souligne aussi l’insuffisance de procédures pour encadrer ce processus et la méconnaissance du système de paie de plusieurs employés, pourtant affectés à cette tâche.

Les tests effectués sur la conformité de la paie aux politiques, règlements, conventions collectives et autres documents-cadres indiquent que 22 % des paies testées présentent des anomalies, ce qui augmente le risque de conséquences financières négatives pour la Ville , écrit Mme Beausoleil.

Revoir la stratégie de gestion de carburant à l'aéroport

Le financement de l’ AEGOAéroport exécutif Gatineau-Ottawa repose en partie sur la vente de carburant. La vérificatrice souligne que les activités administratives liées à la gestion du carburant ne sont pas soumises à des procédures de travail documentées, ce qui peut mettre à risque l’organisation, en cas de mouvement de personnel .

Les transactions quotidiennes de carburant vendu sont enregistrées manuellement dans le système comptable de l’ AEGOAéroport exécutif Gatineau-Ottawa , ce qui représente un travail inefficient , dit Mme Beausoleil, qui indique avoir observé des écarts de stocks de carburant destiné à un usage commercial depuis 2014.

