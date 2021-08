« La circulation des armes n'a pas de frontières », rappelle la mairesse de Montréal

Valérie Plante a appelé les diverses formations en campagne à présenter de façon détaillée leur programme pour réduire et contrôler la présence d'armes dans les municipalités, lors d'une conférence de presse tenue à l'extérieur de l'hôtel de ville, mardi.

On veut des engagements clairs. Des armes en circulation dans nos communautés, c'est assez. On a besoin du fédéral, des partis, qu'ils nous donnent un plan clair de ce qu'ils vont faire pour agir sur cette problématique qui nous affecte , a-t-elle déclaré.

La mairesse a souligné que Montréal est une des métropoles les plus sécuritaires du monde. Néanmoins, on observe une hausse de la violence par arme à feu dans la région métropolitaine.

Elle a rappelé que les autorités sont à pied d'oeuvre pour assurer la sécurité des quartiers. Toutefois, a-t-elle fait remarquer, l'augmentation constatée des actes violents dépasse les frontières de son administration.

Elle nécessite une action qui est structurée, coordonnée, concertée. Tous les paliers de gouvernement doivent s'y mettre et traiter cet enjeu comme il est, c'est-à-dire un enjeu national , a-t-elle clamé.

Je l'ai dit à plusieurs reprises, la circulation des armes n'a pas de frontières et des actions immédiates sont absolument nécessaires. Une citation de :Valérie Plante, mairesse de Montréal

Mme Plante réclame plus précisément que le prochain gouvernement s'engage à interdire la possession privée d'armes de poing et d'assaut, à mettre en place un programme obligatoire de rachat d'armes à feu ainsi qu'un meilleur contrôle des armes à feu à la frontière et, finalement, à financer à hauteur de 5 millions de dollars par année les organismes communautaires qui travaillent en prévention de la criminalité.

La relance économique

L'administration Plante a également fait part d'autres grandes priorités comme la relance économique, l'habitation et les infrastructures. La mairesse a indiqué que son administration avait choisi de plancher sur une relance verte et inclusive .

Une relance qui permet de dynamiser notre économie tout en s'attaquant aux grands problèmes sociétaux que sont les changements climatiques et les inégalités sociales. Une citation de :Valérie Plante, mairesse de Montréal

Selon elle, il importe à court terme de contrer les effets de la crise sur divers secteurs d'activité, tels que le transport collectif, l'achalandage au centre-ville, les entreprises culturelles et l'industrie touristique.

À moyen terme, elle a défini comme autre projet prioritaire le développement de l'est de l'île, dont la Ville compte faire un exemple de transition écologique réussi .

L'est de Montréal, on y tient, on y pense, on y investit et on a besoin de tout le monde autour de la table, notamment en y investissant massivement dans les infrastructures afin de dégager son plein potentiel et d'y attirer des entreprises innovantes , a-t-elle lancé.

Au chapitre de l'habitation, elle a souligné que Montréal est aux prises avec une crise du logement sans précédent et que la surchauffe immobilière affecte sérieusement les conditions d'accès à la propriété .

Nous croyons donc qu'il faut accélérer la création de logements abordables pour la classe moyenne, financer la rénovation du parc de logements sociaux et, enfin, offrir des ressources adaptées aux personnes vulnérables, notamment les personnes en situation d'itinérance , a-t-elle affirmé.

De surcroît, elle demande au prochain gouvernement fédéral d'appuyer les villes dans leur transition écologique et dans la création d'espaces verts. Elle cite en exemple le projet de grand parc de l'Est et le projet de réaménagement de l'autoroute Bonaventure, qui prévoit un accès au fleuve.