L’UOF annonce sa politique de vaccination pour la session d’automne

Le recteur Pierre Ouellette indique que toute personne qui voudra entrer sur le campus devra fournir une preuve de vaccination complète par un vaccin contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada ou par l’Organisation mondiale de la santé.

L’ UOFUniversité de l’Ontario français indique qu’en cas d’exception médicale ou protégée par le Code des droits de la personne de l’Ontario, une personne qui souhaite entrer sur le campus sans une preuve de vaccination devra présenter un test de dépistage négatif effectué il y a au plus 72 heures.

Les étudiants, les visiteurs et les employés qui ne sont pas vaccinés et qui n’ont pas de motifs admissibles devront privilégier le télétravail, les rencontres virtuelles et l’apprentissage à distance, peut-on lire dans le communiqué de presse.

Nous sommes d’avis que le respect des recommandations émanant de la santé publique nous permet d’offrir à l’ensemble de la population étudiante, au personnel et à nos partenaires l’environnement stimulant et sécuritaire dont elles et ils sont en droit de s’attendre au quotidien , indique M. Ouellette.

De plus en plus d'entreprises et de sociétés ontariennes précisent leurs politiques de vaccination. Hier, les Blue Jays ont annoncé que les partisans devront présenter une preuve de vaccination ou un test négatif à leurs amateurs dès le 13 septembre. Des politiques semblables s'appliqueront aussi pour le personnel, les spectateurs et les visiteurs du TIFF, de même que pour les employés du Service de police de Toronto et de la LCBO.