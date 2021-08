Doit-on exiger plus d’activités en français pour les jeunes francophones de Moncton?

Lundi, on apprenait que le renvoi de l’enfant avait été motivé par sa maîtrise insuffisante de la langue française.

Cette décision avait provoqué un certain tollé sur les réseaux sociaux, bien que les politiques des camps d’été du zoo soient claires. Tout enfant doit être en mesure de comprendre et de parler la langue dans laquelle il est inscrit. À défaut de quoi, il doit avoir recours à des services de traduction ou quitter le camp, avait indiqué en entrevue lundi Isabelle LeBlanc, directrice des communications de la Ville de Moncton.

Suite à cet incident, des réactions divisées au sein de la population ont soulevé la question suivante : pourquoi est-il important de proposer des activités exclusivement en français pour les jeunes francophones de la région?

Cultiver un sentiment d'appartenance

De nombreuses recherches montrent qu’avoir des activités le plus linguistiquement homogènes possible est très important pour l’acquisition de la langue [française] en milieu minoritaire , rapporte Michelle Landry, professeure de sociologie à l’Université de Moncton.

Au Canada, le bilinguisme ne constitue pas une solution tangible à l'enjeu de la langue dans ce contexte particulier, précise-t-elle. Lorsque les activités se disent bilingues, habituellement, la dynamique linguistique que les chercheurs observent, c'est la prédominance de l'anglais.

Également titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les minorités francophones canadiennes et le pouvoir, Mme Landry affirme que des espaces où le français est la seule langue parlée font partie des vecteurs indispensables à sa transmission.

C'est en se rassemblant dans des milieux francophones – dans le cadre d’activités parascolaires par exemple – que les jeunes peuvent acquérir du vocabulaire, renforcer leur sentiment d’appartenance au groupe et avoir une expérience diversifiée qui consolidera leur compétences linguistiques, informe-t-elle.

La nécessité d’une offre plurielle

Certes, un jeune issu du milieu francophone pourra toujours s’épanouir dans sa langue maternelle à la maison et à l’école. Michelle Landry qualifie d’ailleurs cette dernière d' institution centrale .

C'est pour cette raison précise que des générations de parents sont allés devant les tribunaux pour acquérir des écoles de langue française en situation minoritaire. Une citation de :Michelle Landry, professeure de sociologie

Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas suffisant, d'après elle.

Pour vraiment transmettre les connaissances et l’identité sur le long terme, la recherche démontre qu’il est important de diversifier les milieux francophones auxquels peuvent avoir accès les individus , assure la professeure de sociologie.

Le maire adjoint et conseiller de la Ville de Moncton, Charles Léger, pense que la municipalité a les moyens d'offrir des services en français de manière plus équitable. Photo : Radio-Canada

Interrogé à ce sujet, le maire adjoint de la Ville de Moncton, Charles Léger, s’est dit prêt à en faire plus pour cette communauté. On a un gros pourcentage de personnes francophones et on veut s’assurer qu’on livre le service de façon équivalente, en français et en anglais , soutient-il.

Une offre qui dépendra en grande partie de la demande

C’est comme le commerce de détails : l’offre dépend de la demande , souligne Isabelle LeBlanc. Autrement dit, la responsabilité retombe principalement sur les épaules des parents francophones, qui auront eux-mêmes à formuler ces demandes auprès des établissements d'activités extrascolaires.

Pour sa part, M. Léger concède que certaines pratiques en place gagneraient à être modifiées. Au niveau des politiques de la Ville de Moncton, ça vaut la peine de regarder ce qu’on peut faire pour encourager les organismes [à offrir plus d’activités en français] et accepter les suggestions des parents , dit-il.

Pour les parents, le combat est donc encore loin d'être terminé.