La conquête planétaire d'Homo sapiens : une affaire de climat

La théorie Out of Africa , selon laquelle nos premiers ancêtres humains modernes sont apparus en Afrique il y a 300 000 ans et l'ont quittée pour coloniser les continents voisins, fait l'objet d'un large consensus.

La grande majorité des données archéologiques et génétiques plaident en faveur d'une migration massive il y a 60 000 à 70 000 ans, marquant le début de l'expansion d'Homo sapiens sur la planète, d'où les autres espèces d'humains, comme Néandertal, ont fini par disparaître.

Des traces bien plus anciennes de ces premiers humains en dehors d'Afrique ont néanmoins été découvertes : en Arabie Saoudite (datant de 85 000 ans), en Israël (au moins 100 000 ans) ou en Grèce (210 000 ans), rappelle l'étude publiée dans Nature Communications.

Ces indices suggèrent une dispersion d'Homo sapiens hors d'Afrique non pas lors d'un unique périple, mais par vagues successives, sur quelques centaines de milliers d'années. C'est durant ces excursions que les gènes de notre espèce se sont croisés avec d'autres, notamment les Néandertaliens peuplant alors l'Europe.

Rares preuves

Mais difficile de savoir quand ces anciennes vagues de migrations ont eu lieu, pourquoi et par quelles routes, tant le registre fossile et les traces d'ADN sont ténus.

Pour combler ce manque, des chercheurs ont reconstitué l'histoire des variations paléoclimatiques sur une échelle de 300 000 ans, à l'aide des derniers modèles de simulation climatique haute résolution.

Jusqu'à récemment, ces modèles ne remontaient pas au-delà de 125 000 ans, selon l'étude menée par Andrea Manica (département de zoologie de l'Université de Cambridge) et Robert Meyer (Institut de recherche sur le climat de Potsdam).

Ces deux chercheurs ont combiné ces données avec des estimations de la quantité minimale de pluie requise par ces hommes, des chasseurs-cueilleurs, pour survivre à des changements climatiques extrêmes : un seuil de 90 millimètres de précipitations par an, en dessous duquel aucune trace humaine n'a été enregistrée, et qui est proche de celui des zones désertiques.

Leurs résultats permettent d'évaluer les fenêtres d'expansion, où Homo sapiens a mis à profit des conditions météorologiques clémentes pour quitter son berceau africain, à des dizaines de milliers d'années intervalles.

Deux chemins s'offraient à lui pour gagner la péninsule arabique : par le nord de la mer Rouge (via l'Égypte actuelle puis le Sinaï), ou par le sud, en passant par le détroit de Bal el-Mandeb séparant aujourd'hui Djibouti et le Yémen.

La voie du nord s'est ouverte par intermittence, notamment avant la première période interglaciaire, entre - 246 000 et - 200 000 ans. Les conditions climatiques l'ont rendue ensuite trop aride pour une occupation humaine durable. Elle s'est rouverte de - 130 000 ans à - 96 000 ans, avant de se refermer à nouveau…

Les possibilités de traverser la mer Rouge par le sud auraient été plus nombreuses, mais en partant du postulat qu'une traversée maritime était faisable. L'étude décrit notamment trois longues périodes combinant climat suffisamment humide et niveau de la mer relativement bas, dont la première se situe entre 275 000 et 242 000 ans. A contrario, de – 135 000 à – 115 000 ans, le niveau des mers était particulièrement élevé, rendant peu probable une traversée tandis que par l'Égypte, une fenêtre s'ouvrait à nouveau.

Ces scénarios, soulignent les chercheurs, sont entièrement compatibles avec les données archéologiques existantes, de même qu'avec les datations du croisement génétique entre Sapiens et Néandertal, entre – 250 000 et – 130 000 ans .

Ils concluent que les incursions trop intermittentes d'humains d'Afrique, et la concurrence possible avec d'autres groupes d'hominidés, ont peut-être empêché Homo sapiens de s'installer définitivement en Eurasie à l'époque.

En revanche, la période située entre – 65 000 ans et – 30 000 ans a bénéficié de conditions climatiques particulièrement favorables, avec un détroit de Bal el-Mandeb alors large de seulement 4 km. Un terrain idéal pour qu'Homo sapiens s'aventure pour de bon hors de l'Afrique et colonise la planète.