La médecin hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard, la Dre Heather Morrison, a déclaré lors de son point de presse habituel, mardi, qu'elle et son équipe ont fait l'objet de commentaires et de comportements « inappropriés, intimidants et dégradants ».

Ils ont été adressés à notre équipe et à nos partenaires, et ce n'est pas acceptable , a-t-elle déclaré, avant de conclure par ses commentaires habituels invitant la population à la patience et à la gentillesse.

La Dre Morrison n'a pas précisé de quels commentaires ou comportements il s'agissait.

Ses propos surviennent alors que l'opposition provinciale, certains organismes et au moins un épidémiologiste ont critiqué le plan de retour à l'école publié lundi comme étant trop laxiste, même si ces critiques dans les médias ont été civiles.

Le premier ministre Dennis King a ensuite pris la défense d'Heather Morrison, déclarant que les gens sont libres d'exprimer leurs pensées, mais qu'une seule chose l'a énervé tout au long de la pandémie : Quand nos professionnels de la santé sont attaqués comme ils le sont .

Le premier ministre Dennis King a tenu à réitérer sa confiance envers la Dre Morrison. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Il a déclaré qu'être attaqué fait partie de son travail à lui, mais pas de celui de la médecin hygiéniste en chef.

J'entends les politiciens poser des questions, dire que nous devrions faire ceci ou cela, et je dirais simplement à tous les habitants de l'Île-du-Prince-Édouard : si vous étiez à ce poste, suivriez-vous l'avis d'un politicien partisan ou celui du directeur de la santé publique qui est un boursier de la fondation Rhodes, qui est un expert en maladies infectieuses ? a-t-il dit.

Pour moi, cette décision est facile à prendre, donc je soutiens le Dr Morrison. Une citation de :Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

Les mots de soutien du premier ministre Dennis King ont ému la Dre Heather Morrison lors du point de presse de mardi. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Cette déclaration a visiblement ému la Dre Heather Morrison, qui a eu les larmes aux yeux.

Projet pilote pour les tests à domicile

Plus tôt dans la conférence de presse, la Dre Morrison a déclaré que la province avait entamé des discussions préliminaires avec le gouvernement fédéral au sujet d'un projet pilote. Dans le cadre de ce projet, des trousses de dépistage rapide à utiliser soi-même seraient mises à la disposition de certains enfants de l'Île au début de l'année scolaire, au moment où l'on observe généralement une augmentation des maladies respiratoires comme le rhume ou la grippe.

Ces tests permettront aux parents d'effectuer un test de dépistage à domicile de la COVID-19 si leur enfant présente des symptômes , a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que de plus amples informations seront publiées dans les semaines à venir .

Un nouveau cas de COVID-19 mardi

La santé publique a indiqué qu'il y a un nouveau cas à l'Île-du-Prince-Édouard. La personne a voyagé à l'extérieur du Canada atlantique et est un contact rapproché d'un cas précédent.

La province compte six cas actifs, et un total de 225 depuis que la pandémie a été déclarée. On a recensé 12 cas du variant Delta sur les 17 cas annoncés en août, a précisé la Dre Morrison.

Samedi, le taux de vaccination à une dose était de 90,6 % de la population admissible et 77,5 % des résidents de 12 ans et plus ont reçu deux doses.

D’après un reportage de CBC