Des entreprises du N.-B. demandent l'aide d’Ottawa pour la reprise post-pandémie

Un regroupement composé du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, du Conseil d’entreprises du Nouveau-Brunswick, des chambres du commerce de Fredericton, Moncton et Saint-Jean ainsi que des Manufacturiers et Exportateurs du Canada ont tenu une conférence de presse à Dieppe mardi.

Ces organismes demandent, entre autres, plus d’immigration dans la province, et la mise en place de mesures pour attirer les travailleurs et entreprises à s’établir au Nouveau-Brunswick.

Maintenant que nous sortons de la pandémie, il est essentiel que le prochain gouvernement fédéral fasse les bons investissements et mette en place les bonnes politiques pour assurer une croissance soutenue au Nouveau-Brunswick et dans toute la région de l’Atlantique. Une citation de :John Wishart, PDG de la Chambre de commerce du Grand Moncton.

Le regroupement souhaite aussi que le fédéral adopte une approche régionale pour mieux répondre aux difficultés particulières des différentes régions du Canada atlantique.

Manque de main-d’œuvre

Le PDGprésident-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Gaëtan Thomas, déplore le manque criant de main-d’œuvre dans la province.

Dans les années 1970, on avait à peu près sept personnes qui travaillaient pour chaque personne à la retraite , rappelle-t-il. Aujourd’hui, on est 2,8 personnes qui travaillent pour chaque personne à la retraite. Alors, ce qu’on a au Nouveau-Brunswick, ce n’est pas viable.

Le regroupement souhaite que le Nouveau-Brunswick accueille 10 000 immigrants d’ici 2024, dont le tiers serait francophone.

Le regroupement souhaite que le fédéral simplifie et accélère le processus d’immigration. Photo : Reuters / Mark Blinch

De son côté, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) vise plutôt un seuil de 50 % d'immigrants francophones.

Puisque les cibles présentent au niveau du gouvernement fédéral et celui du Nouveau-Brunswick sont assimilatrices, la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick recommande l’incorporation d’une nouvelle section portant sur l’immigration pour s’assurer que la nouvelle cible soit de 50 % de nouveaux arrivants francophones , avait affirmé au début du mois d’août le président de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick , Alexandre Cédric Doucet.

Gaëtan Thomas est d’accord — en théorie — avec la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick , mais croit que cette cible n’est pas réaliste dans un délai de trois ou quatre ans.

En faveur d'un réseau de garderies

Les organismes appuient également un réseau national de garderies, pour faciliter l’accès aux femmes sur le marché du travail.

Gaëtan Thomas croit qu’il y aura une entente sur un programme national de service de garde entre Ottawa et Fredericton, même si Blaine Higgs s’est montré jusqu’à maintenant réticent quant au projet, qui propose des garderies à 10 $ par jour.

Un retour au travail

Les six organismes estiment aussi qu’il est grand temps que les prestataires de l’assurance-emploi ou d'autres programmes comme la Prestation canadienne pour la relance économique (PCRE), retournent sur le marché du travail.

Mais encore faut-il que ces citoyens aient des incitatifs pour retourner travailler.

Gaëtan Thomas croit qu’il y a beaucoup à faire pour que l’ensemble de l’Atlantique soit attrayant pour que les entreprises et les employés y restent.

Le PDG du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Gaëtan Thomas déclare qu’il est nécessaire que les entreprises reçoivent un plan clair de relance économique pour la province des partis en lice pour les prochaines élections fédérales. Photo : Radio-Canada / Sarah Déry

Les incitatifs doivent être mieux , explique-t-il. Il y a aussi la question de salaire […] on fait la lutte avec des employés qui viennent de Toronto, qui viennent d’Afrique, qui viennent de France.

Le regroupement de gens d'affaires dit vouloir travailler en collaboration avec les différents partis d’ici l’élection du 20 septembre, et espère qu’ils seront à l’écoute de leurs revendications.

Avec les informations de Sarah Déry