La Magie du Rêve pourra développer 220 places en CPE à Val-d’Or

Le projet de La Magie du Rêve consiste à construire trois nouvelles installations, de 80, 65 et 75 places respectivement. Ces places devront être développées dans un délai de 24 mois.

Avec une liste d’attente de 685 noms, le CPE attendait depuis bientôt quatre ans la possibilité de déposer son projet.

Pénurie de personnel

Malgré la pénurie de main-d’oeuvre qui frappe le réseau, il était nécessaire pour la direction d’aller de l’avant.

Des appels de parents en détresse, on en reçoit toutes les semaines. Une citation de :France-Claude Goyette, directrice générale du CPE

La Magie du Rêve aura besoin de 54 nouvelles éducatrices pour ses trois installations.

On ne pouvait pas abandonner nos projets parce qu’on risque de manquer de main-d’oeuvre, dit-elle. Ça devient un cercle vicieux pour les parents et les employés. On y va en ayant bonne foi que la communauté va s’impliquer et que le gouvernement va mieux reconnaître le travail des éducatrices.

Le CPE réussit pour l’instant à éviter les départs massifs de son personnel, mais la directrice générale reconnaît que la situation est fragile.

On touche du bois parce que ça va bien, lance France-Claude Goyette. On a développé des stratégies pour garder notre personnel, mais c’est fragile. On pourrait, demain matin, se retrouver à vivre une situation comme celle de la Vallée-des-Loupiots. Par contre, on se dit aussi que les choses auront du temps pour s’améliorer d’ici 24 mois. Il y a d’ailleurs de nouveaux projets de formation qui sont sur pied.

La Magie du Rêve espère aussi que le ministère de la Famille remplira sa promesse de rendre le développement des nouvelles places moins complexe.