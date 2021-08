Après avoir été privé d’une saison normale en 2020, le Club de Football des Pionniers du Cégep de Rimouski revient en force et veut marquer le coup sur et hors du terrain à l’occasion de la 20 e année du programme.

La saison de football collégial va prendre son envol ce samedi à La Pocatière contre les Gaulois.

La direction et le personnel des Pionniers ont décidé de souligner et de fêter en grand les 20 ans de l’équipe rendus possibles grâce au Cégep, mais aussi au milieu des affaires qui investit dans le programme pour que Rimouski demeure attrayant auprès des jeunes étudiants-athlètes dans la province.

C’est magnifique pour les jeunes , croit David Castonguay, président de l’équipe. On a vu plein d’anciens joueurs dans le cadre de la campagne de sociofinancement. Au fil des années, ça leur permet de vivre des expériences, de se développer comme leader, comme adulte. On voit un programme qui continue de se développer […] qui bénéficie du soutien de la communauté et permet d’en redonner beaucoup plus à ces jeunes-là , mentionne-t-il.

Partisans, anciens joueurs et gens d’affaires ont mis la main à la pâte afin de permettre à l’organisation de se doter de nouvelles installations qui comprennent un nouveau vestiaire, mais aussi une salle de physiothérapie, des espaces de travail pour les entraîneurs et une salle de réunion dans les locaux de l’édifice Claire-L’Heureux-Dubé.

La modélisation du projet de rénovation du vestiaire de l’équipe Photo : Club de football les Pionniers du Cégep de Rimouski

Le Cégep est également à compléter la construction et l’aménagement d’une salle d’entraînement dédiée aux équipes Pionniers-Pionnières ce qui permettra un meilleur suivi avec la présence d’un préparateur physique qui s’ajoute à l’équipe des sports au Cégep.

L’ensemble des projets a pu être réalisé grâce à l’apport financier de la Fondation du Cégep de Rimouski et l’ajout d’un nouveau partenaire majeur, l’équipe de Miralis et Armoires Distinction.

Une saison, huit parties

Sur le terrain, une saison de huit parties attend les équipes de la division 3, Jonquière, Chicoutimi, La Pocatière, Saint-Georges de Beauce et Rimouski.

L’inauguration à domicile aura lieu le samedi 4 septembre à 14 h contre les Condors de la Beauce.

Quant aux festivités entourant le 20e anniversaire, elles se dérouleront au cours des deux premières rencontres au Stade du Complexe sportif Guillaume-Leblanc.

Les Pionniers porteront un uniforme spécial pour accueillir d'anciens joueurs du programme et lors de la deuxième partie, les célébrations feront place à un spectacle de la mi-temps avec le groupe Les Deuxluxes.

Les Pionniers porteront un uniforme spécial pour le 20e anniversaire (archives). Photo : Radio-Canada

Les gradins du Stade seront accessibles pour les amateurs avec une jauge d’environ 50 %, soit 1050 spectateurs qui pourront assister aux rencontres locales.

Des joueurs fin prêts

Sur le terrain, l’entraîneur Kevin Nichols et son groupe d’entraîneurs ont hâte de sauter dans l’action samedi à La Pocatière.

52 joueurs viennent de compléter deux semaines de camp d’entraînement.

Par ailleurs, Kevin Nichols a recruté 27 nouveaux joueurs, dont une douzaine de l’Est-du-Québec. J’ai vu une progression fulgurante durant le camp d’entraînement. J’ai été étonné, j’ai vu beaucoup de jeux spectaculaires. Je suis vraiment emballé avec ce groupe de joueurs , commente M. Nichols.

Le personnel d’encadrement a été bonifié avec l’ajout de William Berryman, un ancien du Rouge et Or de l’Université Laval qui occupera le poste d’entraîneur des secondeurs et des unités spéciales. M. Berryman était associé aux Condors de l’École secondaire Saint-Jean-Eudes de Québec depuis 2017.

Par ailleurs, le Rimouskois Antoine Marin accroche ses crampons chez le Rouge et Or et il revient chez lui et dirigera la ligne offensive des Pionniers.