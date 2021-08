Au tour des Oilers d’Edmonton de demander une preuve de vaccin ou de test de dépistage

Cette mesure sanitaire annoncée mardi dans un communiqué par le groupe Oilers Entertainment cible les spectateurs âgés de 12 ans et plus et le personnel travaillant au stade.

La nouvelle tombe un jour après qu'un règlement similaire a été annoncé à Calgary pour accéder aux matchs des Flames à partir du 15 septembre.

À Edmonton, des documents papier ou électroniques reconnus par le gouvernement seront demandés à l’entrée de la Place Rogers.

Ces preuves seront acceptées si une personne est complètement vaccinée 14 jours avant le jour d’un match. Pour les tests de dépistages, ils devront être effectués dans un centre approuvé par les autorités sanitaires 48 heures avant le début de l’événement.

Nous pensons que ces changements sont cruciaux pour la sécurité de nos partisans et de notre personnel, mais ils sont aussi essentiels dans la lutte contre COVID-19 [...] pour faire notre part à la réouverture sécuritaire de notre ville, province et pays , affirme le groupe Oilers Entertainment.

L'organisation dit que de plus amples détails seront fournis au cours des prochaines semaines.

Les Elks emboîteront-ils le pas?

La preuve de vaccination n’est pas requise pour assister à un match des Elks d’Edmonton.

Le PDGprésident-directeur général de l’équipe de football, Chris Presson, a néanmoins fait savoir lundi pondérer sur la question dans les prochains jours avec les parties prenantes clés des Elks.

Le promoteur événementiel Live Nation Canada a déclaré la semaine dernière qu'il exigerait bientôt des détenteurs de billets de présenter une preuve de vaccination ou un test de dépistage négatif avant d'être autorisés à assister à ses concerts partout au pays.

Sur une note similaire, Maple Leafs Sports and Entertainment a également annoncé le 17 août que ses équipes vont exiger une preuve de vaccination ou un test négatif à la COVID-19 pour avoir accès à ses arénas, ses stades et ses restaurants.