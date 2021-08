Béatrice Picard de retour sur scène avec ses coups de cœur québécois

La comédienne âgée de 92 ans renoue avec le théâtre en compagnie de son amie et complice de longue date, Marie-Josée Longchamps, dans un spectacle qui rend hommage « à la beauté de notre langue française ». Présenté au Théâtre de Rougemont de mercredi à samedi, le spectacle Béatrice et Marie-Josée en mots dits! révèle les coups de cœur québécois des deux créatrices.

Sur scène, Béatrice Picard et Marie-Josée Longchamps revisitent 100 ans de littérature, de poésie et de chanson québécoises en racontant à leur manière des artistes de différents genres : Anne Hébert, Pauline Julien et Gérald Godin, Michel Tremblay, Clémence Desrochers, Loco Locass et autres Kim Thúy.

« On a réussi à faire un spectacle qui va amener les gens dans un très beau voyage autour de la langue française, explique Béatrice Picard en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Il décoiffe, parce qu’il sera amusant et sérieux à la fois, que ce soit en monologue ou en dialogue. »

Alain Zouvi assure la mise en scène du spectacle, et le musicien Jean-Jacques Bourdeau (piano, guitare et harmonica) accompagne Béatrice Picard et Marie-Josée Longchamps sur scène.

Angélina Desmarais (Béatrice Picard) dans « Le survenant » en 1954. Photo : Radio-Canada/Henri Paul

Émerger de la pandémie avec énergie

Reconnue pour son dynamisme et sa passion encore débordante, Béatrice Picard a été forcée de prendre un pas de recul durant la pandémie.

Je suis tellement habituée à avoir mille et un projets, à sortir le soir au théâtre, à aller au musée, dit la comédienne. Ça m’a permis de me calmer un petit peu.

Alors que l’industrie des arts et spectacles reprend vie au Québec, Béatrice Picard se dit ravie de retrouver le théâtre et de reprendre contact avec le public. Après 70 ans de carrière, elle continue d’ajouter des réalisations à sa longue feuille de route.

« Il faut avoir des projets dans la vie, il ne faut pas rester assis sur notre chaise et se demander ce qu’on fait. Des fois, il faut pousser la roue. C’est pourquoi je suis ravie de ce spectacle. Avoir des projets, c’est la façon de vivre en beauté. Même s’ils ne se réalisent pas, le fait qu’on se dirige vers quelque chose nous force à agir physiquement et mentalement. C’est comme ça qu’on ne vieillit pas! »

Après cette première série de représentations à Rougemont, la pièce Béatrice et Marie-Josée en mots dits! partira sur la route pour une tournée du Québec.