Rochelle Squires ne se présentera pas pour succéder à Brian Pallister

Dans une publication sur Facebook, la ministre des Familles et des Affaires francophones du Manitoba, Rochelle Squires, a annoncé qu’elle ne se présentera pas dans la course à la chefferie du Parti progressiste-conservateur.

La députée de la circonscription Riel s’est dite honorée d'avoir été considérée pour être la successeure de Brian Pallister à la tête du Parti progressiste-conservateur.

Elle affirme être devenue députée provinciale et ministre des Familles avec la ferme intention de servir les communautés qu’elle représente, les écouter et être une voix pour ceux et celles qui ne peuvent s'exprimer.

Malheureusement, dit-elle, je sens que nous avons perdu notre chemin .

Mon désir est de trouver un moyen de redevenir la leader que j’avais initialement prévu d’être. Une citation de :Rochelle Squires, ministre des Familles et des Affaires francophones du Manitoba

Rochelle Squires affirme vouloir se concentrer principalement sur son rôle en tant que ministre des Familles, et ainsi aider activement les familles et les entreprises à surmonter la pandémie et à traverser la quatrième vague de COVID-19 qui menace la province.

Elle rappelle qu’elle a participé à l’établissement d’un fonds de 20 millions de dollars pour l’aide à l’emploi et au revenu et a signé un accord 1,2 milliard de dollars pour créer 23 000 nouvelles places en garderie qui ont pour but d’être abordables et accessibles.

Lundi soir, le Parti progressiste-conservateur a indiqué qu'il choisira son nouveau chef le 30 septembre. Celui-ci remplacera l'actuel premier ministre, Brian Pallister

À ce jour, seule l’ancienne ministre de la Santé et députée de Tuxedo Heather Stefanson a officiellement déclaré qu’elle se briguera le poste de chef du Parti progressiste-conservateur.

Plusieurs candidats potentiels sont encore en réflexion, comme Cliff Cullen, le ministre de l’Éducation, Shannon Martin, député de McPhillips, Scott Gillingham, conseiller municipal de Winnipeg, ainsi que Scott Fielding, ministre des Finances.

Brian Pallister, de son côté, n’a toujours pas annoncé quand il quittera son poste.