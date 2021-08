Marjolaine Étienne pourrait amener plus d'Innus à voter dans Lac-Saint-Jean

Marjolaine Étienne, une Innue de Mashteuiatsh, porte les couleurs du Parti libéral du Canada ( PLCParti libéral du Canada ).

Pour le chef de la communauté, Gilbert Dominique, davantage d'électeurs autochtones pourraient voter lors de l'élection du 20 septembre. Je pense que ça va fort probablement amener plusieurs de nos membres à se présenter aux urnes pour aller voter. Il y a eu une expérience similaire dans les années 90, de mémoire, avec feu Aurélien Gill qui s'était présenté. Je me souviens, à l'époque, qu'il y avait eu un bon pourcentage de participation des membres de ma Première Nation , a raconté celui qui fait un retour à la tête de la communauté, ayant été élu le 4 août.

Le représentant de la communauté qui compte près de 8000 membres n'entend pas pour autant appuyer la candidate autochtone. Il n'insistera pas non plus auprès de ses membres pour qu'ils exercent leur droit de vote. On laisse cette partie-là entre les mains de notre collectivité. C'est la décision personnelle de chacun de nos membres. On n'a pas l'habitude comme gouvernement de notre Première Nation d'inciter les membres à aller voter pour un autre gouvernement , a-t-il poursuivi.

Le chef du conseil de bande de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Du travail à faire

Marjolaine Étienne ne croit pas qu’elle sera avantagée en raison de ses origines. Elle compte travailler sans relâche, et ce, aux quatre coins de la circonscription.

J'ai un travail à faire. Un travail de terrain qui inclut Mashteuiatsh aussi. Je pense qu'effectivement, comme le chef Dominique a dit, il accueille favorablement ma candidature. Mais il reste effectivement qu'il y a un potentiel chez le vote des Autochtones, dont de ma communauté, de faire une différence. Mais c'est à moi à travailler ce chantier-là , a indiqué celle qui a été nommée en janvier dernier conseillère du secrétaire général de l'ONU sur le Fonds de contributions volontaires pour les peuples autochtones.

Un certain engouement

Néanmoins, des membres de la communauté de Mashteuiatsh croient que la candidate innue générera un certain engouement.

Dans le fond, moi, j'ai 27 ans. Je n'ai jamais voté au fédéral, mais avec Marjolaine, c'est sûr que je vais voter , a répondu l'une d'elles.

Pour l'effet de Marjolaine Étienne, je pense que la population locale va beaucoup voter pour elle , a enchaîné un autre membre de la communauté.

Oui, il y aura sûrement un effet. Sûrement que les gens vont plus aller voter, moi, je crois que oui , a renchéri une autre dame.

Un rapport d'Élections Canada indique que le taux de participation aux élections fédérales dans les communautés des Premières Nations, entre 2004 et 2011, était de 44 % alors que la moyenne nationale s’élevait à 61 %.

D'après un reportage d'Annie-Claude Brisson