Les élèves et le personnel de l’Outaouais devront porter le masque en classe

L’Outaouais est l’une des neuf régions du Québec où les élèves et le personnel devront porter le masque en classe pour leur retour à l’école, a annoncé, mardi, le gouvernement du Québec, lors d’une conférence de presse hautement attendue.

La présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, Suzanne Tremblay, avoue ne pas avoir été surprise de cette annonce. Elle est satisfaite de la décision du gouvernement.

Le port du masque prévient la transmission du virus, et nous, ce que nous souhaitons, c’est de garder les élèves en classe et éviter les fermetures de classes et les fermetures d’écoles , a-t-elle réagi en entrevue.

Malgré cette bonne nouvelle , Suzanne Tremblay soulève un point négatif qui est ressorti de la conférence de presse, selon elle : en cas de chaleur accablante, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, veut appliquer le gros bon sens en permettant de retirer le masque.

Qui prend cette décision? On ne sait pas qui va trancher. À partir de quelle température peut-on retirer le masque? Allons-nous prendre en compte ou non du facteur humidex? Ça devient un peu incohérent , dit-elle.

Parce que le ministre a fait le choix de ne pas climatiser les écoles au Québec, il doit prendre des décisions comme celle-là, mais ce sont des décisions qui ne sont pas cohérentes avec la circulation du virus qui circule, peu importe la température. Une citation de :Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l’enseignement en Outaouais

Elle rappelle que, dans la région, le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées maintient sa décision de fermer tous ses établissements lors du mois de septembre lorsque la température atteint 38 degrés Celsius, en tenant compte du facteur humidex.

Autres mesures annoncées mardi :

Québec met un terme au concept de classe-bulle et de la fréquentation en alternance des troisième, quatrième et cinquième secondaires;

et de la fréquentation en alternance des troisième, quatrième et cinquième secondaires; Le masque sera obligatoire dans les établissements pour la formation professionnelle et la formation générale aux adultes;

Les activités parascolaires et les sports se dérouleront normalement dans les écoles primaires;

Au secondaire, le passeport vaccinal sera nécessaire pour la pratique des sports intérieurs et sports d’équipes extérieurs qui impliquent des contacts fréquents ou prolongés;

Le passeport vaccinal ne sera cependant pas demandé pour les autres activités parascolaires comme le théâtre, les échecs et les clubs de science.

Suzanne Tremblay souhaite ardemment que le gouvernement québécois soit constamment en mode évaluation des mesures en place dans les écoles, afin de les adapter à la hausse ou à la baisse selon la situation épidémiologique.

