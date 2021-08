Le secteur énergétique dévoile ses attentes en vue des élections fédérales

L’association regroupant les entreprises qui produisent 80 % du pétrole et du gaz naturel canadiens , selon son site Internet, a lancé sa propre plateforme. Nommée Vote Energy, elle a pour objectif d’influencer les citoyens et les partis politiques à la cause de ses membres.

La plateforme propose 11 recommandations classées en trois priorités : relance, transformation et réconciliation.

La relance du secteur passerait par sa promotion

Dans son document Une plateforme énergétique pour le Canada 2021 (Nouvelle fenêtre) , l’ ACPPAssociation canadienne des producteurs pétroliers met de l’avant son poids économique. L’industrie du pétrole et du gaz naturel compte parmi les plus grandes industries du Canada, générant plus de 100 milliards de dollars du produit intérieur brut chaque année. En 2019, l’industrie a soutenu plus de 500 000 emplois partout au pays , peut-on lire.

Le document affirme que la pandémie a fait mal au secteur : Des millions de Canadiens ont perdu leur emploi, mais il faudra peut-être des années pour que le pays soit en mesure de faire face au chômage persistant, aux fermetures d’entreprises et aux déficits gouvernementaux sans précédent.

L’ ACPPAssociation canadienne des producteurs pétroliers demande notamment au futur gouvernement un appui visible pour projets essentiels d’accès aux marchés , sans préciser les projets concernés.

La dernière recommandation de la partie Relance démontre les désirs de l’industrie d'exploiter les sols de l’Est.

Comme les niveaux d’exploration dans l’est du Canada sont faibles comparativement à ceux des administrations concurrentes, l’ ACPP Association canadienne des producteurs pétroliers recommande des incitatifs à l’exploration assortis d’une réglementation efficace, efficiente et prévisible qui élimine les freins auxquels font face les entreprises qui veulent investir dans des activités d’exploration tout en faisant concurrence aux capitaux internationaux , lit-on.

Moins de taxes pour moins de pollution

Tout au long du document, l’ ACPP Association canadienne des producteurs pétroliers met de l’avant l’importance d’une énergie propre.

L’industrie canadienne du gaz naturel et du pétrole souhaite répondre adéquatement au besoin mondial croissant pour de l’énergie fiable abordable et toujours plus propre afin d’améliorer le niveau de vie mondial tout en jouant un rôle essentiel pour relever le défi de la lutte aux changements climatiques , explique l'organisme.

Et pour ce, le secteur mise sur les technologies novatrices. Le document cite par exemple celle du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone qui permet de capter les émissions des grandes installations industrielles avant qu’elles n’atteignent l’atmosphère.

Dans ce volet, l’ ACPPAssociation canadienne des producteurs pétroliers demande principalement au futur gouvernement des allégements fiscaux. Elle souhaite obtenir une déductibilité immédiate de 100 % des investissements en immobilisations dans le secteur pétrolier et gazier, y compris les investissements dans les technologies propres et la réduction des émissions , écrit-elle.

Le groupe de pression veut également que soit rétabli « le crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique à 15 % à court terme, et le porter à 10 % à long terme ». Il aimerait aussi la conception d’autres outils fiscaux pour améliorer l’aspect économique des projets tout en favorisant les investissements dans les technologies de réduction des gaz à effet de serre.

L’énergie de la réconciliation

L’ ACPPAssociation canadienne des producteurs pétroliers dit reconnaître l’importance de la réconciliation avec les peuples autochtones au Canada. Elle ajoute que l’industrie peut jouer le rôle essentiel pour fournir des moyens concrets aux communautés qui leur permettront de partager les retombées économiques découlant de l’exploitation des ressources, tout en continuant d’améliorer et de renforcer des relations fondées sur la confiance et le respect .

Quatre recommandations émergent de ce volet Réconciliation. L' ACPPAssociation canadienne des producteurs pétroliers dit souhaiter que le gouvernement reconnaisse le rôle que joue l'exploitation des ressources dans le soutien de l’autodétermination et de la réconciliation avec les peuples autochtones.