L'Abitibi-Témiscamingue recrute une deuxième spécialiste des maladies du rein

La Dre Audrey Pouliot sera basée à Val-d’Or. Elle travaillera de concert avec le Dr François Taschereau pour prodiguer des soins aux personnes aux prises avec une maladie rénale partout dans la région.

La région compte 108 personnes qui reçoivent des traitements de dialyse et plus de 60 greffés rénaux. Par contre, plus de 10 000 personnes seraient aux prises avec une maladie rénale.

Selon le Dr Taschereau, l’arrivée d’une nouvelle spécialiste aura un impact direct sur le développement de plusieurs services pour les patients.

Nous avons plusieurs programmes en cours qui avancent, mais qui pourront désormais avoir le vent dans les voiles. Je pense entre autres à la mise en place de cliniques de dialyse à domicile ou encore l’accélération des évaluations en vue d’une greffe rénale. C’est une très bonne nouvelle pour les gens de la région , explique-t-il.

Le néphrologue est confiant que la région pourra atteindre la cible gouvernementale visant à offrir la dialyse à la maison à 40 % des nouveaux patients.

On sait que la dialyse à l’hôpital affecte la qualité de vie des gens, mais on a maintenant des alternatives. Une citation de :Dr François Taschereau

Atteint d’une maladie rénale depuis 2018, le Valdorien Adrien Boucher est l’un des patients qui profitent désormais de la dialyse péritonéale, un traitement plus doux qui se fait par le ventre, à la maison.

De passer trois jours par semaine à l’hôpital, pour des traitements de quatre heures, ça t’épuise vraiment, confie-t-il. Quand j’arrivais chez nous, je n’étais pas capable de rien faire d’autre. Avec la dialyse péritonéale, je fais pratiquement tout ce que je veux. C’est beaucoup mieux.

Marche du rein

Par ailleurs, la Fondation canadienne du rein a aussi annoncé mardi le retour de la Marche du rein.

Elle aura lieu le 25 septembre, au Parc botanique À Fleur d’eau de Rouyn-Noranda, ainsi que le 26 septembre, à la Forêt récréative de Val-d'Or. L'objectif est d'amasser un total de 40 000 $ pour appuyer les services de la Fondation dans la région.