La chaleur, un défi pour le secteur de la construction

Le propriétaire des Toitures Pat Casault & fils, Patrick Casault, a dû réduire sa production quotidienne environ de moitié. Habituellement, on fait entre trois et quatre couvertures par jour, maintenant, on en a fait une, deux... des fois trois, mais c’est rare , confie-t-il.

Depuis les deux dernières semaines, à partir de 12 h, 13 h, il fait tellement chaud. Il faut avoir du respect pour nos employés, alors on arrête nos journées vers 12 h, 13 h à cause de la chaleur. Une citation de :Patrick Casault, propriétaire des Toitures Pat Casault & fils

Les employés de Toitures Pat Casault & fils finissent leurs journées plus tôt en raison de la chaleur accablante. Photo : Radio-Canada

Ces changements engendreront des retards de deux ou trois semaines, estime Patrick Casault qui a un agenda bien rempli jusqu'en septembre 2022.

Les employés d'Habitations Millénia commencent et finissent leurs journées plus tôt que d'habitude, en raison de la chaleur. Photo : Radio-Canada

Pour ce qui est des chantiers de constructions de maisons neuves, les horaires sont également ajustés. Le temps de travail des employés des Habitations Millénia, à Trois-Rivières, est réduit présentement en raison de la chaleur. Certaines pauses du midi sont allongées, par exemple.

Toutefois, aucun retard n'est anticipé dans la livraison des maisons, précise la vice-présidente des Habitations Millénia, Melyssa Milette. L'entreprise prévoit toujours des journées additionnelles pour la construction des maisons, afin de faire face aux possibles imprévus.

