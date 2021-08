Des trousses d’autoécouvillonnage à emporter pour les Ontariens du secondaire

Le projet pilote doit commencer la semaine du 7 septembre et durer au total huit semaines dans certaines écoles identifiées par le ministère de l’Éducation.

Les élèves et les employés ne seront pas obligés de divulguer leur statut vaccinal pour y participer. Ils ne seront pas non plus obligés de collaborer au projet. Ils pourront donc continuer à employer d’autres méthodes de dépistage.

Nous faisons tout notre possible pour garder les élèves en classe, y compris en offrant de nouvelles options de dépistage plus pratiques et plus accessibles pour les étudiants et leurs familles , a affirmé le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, dans une déclaration écrite.

Huit conseils scolaires francophones participeront au projet pilote. Des écoles se trouvant dans 13 territoires de bureaux de santé publique ont été sélectionnées.

Conseils scolaires francophones participants Conseil scolaire catholique Providence

Conseil scolaire catholique MonAvenir

Conseil scolaire Viamonde

Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario

Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien

Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario

Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Fonctionnement de la trousse

Les trousses d’autoécouvillonnage comprendront des documents fournissant des directives et un formulaire de réquisition pour un laboratoire, en plus d'un écouvillon.

Les écoles seront responsables de la réception, de l’entreposage et de la distribution de ces trousses , peut-on lire dans le communiqué du ministère de l’Éducation. Chaque école recevra un nombre de trousses correspondant à environ 15 % de ses inscriptions.

Le ministère de l’Éducation explique qu’ une personne concernée pourra réaliser elle‑même le test ou une autre personne pourra le lui faire subir comme un parent ou un soignant .

Tous les participants auront accès à des vidéos éducatives au préalable. Une fois les tests complétés, les écoles seront les emplacements prévus pour le dépôt des échantillons prélevés et emballés . Des boîtes de dépôt seront fournies.

Selon le ministère de l'Éducation, cette approche pourrait être étendue tout au long de l’année scolaire si elle s’avère populaire et efficace.