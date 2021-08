Tous les enfants qui auront 12 ans en 2021 peuvent être vaccinés dès maintenant

Nous savons qu’il y aura encore des cas dans les écoles au cours de l’année à venir , a affirmé le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, par voie de communiqué de presse.

Ce changement contribuera à garder nos écoles saines et sécuritaires en permettant à un plus grand nombre d’élèves de se faire vacciner, en particulier dans les écoles fréquentées par des enfants plus jeunes. Si vous êtes admissibles, veuillez vous faire vacciner pour ainsi contribuer à protéger nos écoles , ajoute le ministre.

15 cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick annonce 15 nouveaux cas de COVID-19 mardi. Dix de ces cas sont dans la zone 1, soit dans la région de Moncton. Sept de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, deux cas sont liés à un voyage, et un cas fait l’objet d’une enquête.

Il y a deux cas dans la zone 3 (région de Fredericton) et trois cas dans la zone 7 (région de Miramichi).

Au cours des sept jours qui ont suivi, la province a enregistré une moyenne de 20 cas quotidiens.

Trois personnes sont hospitalisées et il y a 167 cas actifs, soit six de moins que la veille.

En ce qui a trait à la vaccination, 83,8 % des Néo-Brunswickois admissibles ont reçu une dose du vaccin contre la COVID-19 et 73,8 % d'entre eux sont complètement immunisés avec deux doses.

Les taux de vaccination ont diminué légèrement par rapport à la veille, car la santé publique a ajusté le nombre de personnes admissibles à la vaccination en tenant compte des enfants qui ont eu ou qui auront 12 ans d’ici la fin de l’année. Cela fait passer la population admissible au vaccin de 693 386 à 696 218.

De plus, dans le cadre d’une vérification de routine, la province a déterminé que 8159 vaccinations n’avaient pas été inscrites dans l’ensemble des systèmes. Ce nombre inclut environ 7800 deuxièmes doses. La santé publique affirme que le problème a été corrigé.