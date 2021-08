La Gaspésie vit probablement le mois d'août « le plus chaud de l'histoire »

La région de Gaspé est en voie de battre le record de température pour le mois d'août, qui pourrait devenir « le plus chaud de l'histoire » selon un météorologue. Tout dépendra des températures des prochains jours.

Actuellement, la température moyenne mesurée pour le mois d'août à Gaspé est de 19,5 degrés, indique le météorologue pour Environnement Canada, Simon Legault.

Le record actuel est de 18,4 degrés.

Autrement dit, selon les chiffres de la prochaine semaine, Gaspé pourrait conclure avec le mois d'août le plus chaud de l'histoire , avance le météorologue.

Il précise qu'il parle de Gaspé parce que c'est à cet endroit que sont compilées les données plus complètes, mais que le record pourrait s'appliquer à toute la région.

Or, la masse d'air chaud doit quitter tout le Québec dans la nuit de jeudi, selon les prévisions, après quoi les températures reviendront aux normales de saison. Pour Gaspé, disons 21-22 degrés le jour et 8 [degrés] la nuit , précise M. Legault.

Est-ce qu'on va baisser assez pour tomber en-dessous du record? Ce n'est pas certain, on a quand même une bonne avance , ajoute-t-il.

Quoi qu'il en soit, les données confirment déjà que le mois d'août a été inhabituellement chaud.

Ce qui nous donne une bonne impression de la chaleur, de l'humidité présente, c'est vraiment la température la nuit qui va rester chaude aussi. Le 10-15 août, c'était vraiment plus intense. Maintenant, les nuits sont modérément chaudes et dans les prochains jours, oui ça va être chaud, mais ça va nous amener des nuits à 11-12 degrés, donc c'est quand même pas si mal , précise le météorologue.

Les mois de mai et juin ont aussi été très chauds cette année, ajoute-t-il. La région a toutefois connu des températures plus fraîches durant le mois de juillet.

Bonne année pour les récoltes

Ces températures élevées ont tout de même fait des heureux, notamment parmi les agriculteurs et agricultrices.

La chaleur a été très bénéfique pour les récoltes de foin et de céréales (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Quand on parle de foin ou de production maraîchère, ça a été bon , constate la présidente de l'Union des producteurs agricoles (UPA) de la Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, Michèle Poirier. Et si on parle des céréales, de maïs, ils ont besoin de chaleur, alors c'était la température idéale.

Dans le foin, la première coupe est finie, la deuxième est avancée et les rendements sont très bons. Au niveau des maraîchers aussi, donc je pense que ça va être meilleur. Une citation de :Michèle Poirier, présidente de l'UPA Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine

Elle ajoute que les nuits ont malgré tout été suffisamment fraîches pour permettre la formation de rosée dont se nourrissent les plantes.

De plus, malgré la chaleur cet été, les précipitations ont été suffisantes pour éviter les sécheresses connues dans les dernières années. On a des quantités qui sont appréciables depuis le mois de mai. Le mois d'août n'est pas très fort , admet M. Legault.

Si la chaleur est bénéfique pour les récoltes, elle l'est toutefois moins pour les animaux de ferme.

Heureusement, Mme Poirier assure qu'aucun animal n'a été perdu en raison de la chaleur. Les producteurs leur font des abris et les abreuvent beaucoup, ils leur donnent beaucoup d'eau , explique-t-elle.

Pour ce qui est du mois à venir, septembre s'annonce agréable; ni trop chaud ni trop froid, selon le météorologue Simon Legault.