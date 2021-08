Des séries québécoises au Festival Séries Mania en France

L’un des principaux festivals de nouvelles séries télévisées du monde entier, Séries Mania, s'ouvre jeudi à Lille, dans le nord de la France, mais aussi sur Internet. Parmi les 60 séries inédites venues de 21 pays, Bête noire et Félix, Maude et la fin du monde sont en compétition officielle​​.

Bête noire, scénarisée par Patrick Lowe et Annabelle Poisson, est réalisée par Sophie Desrape. Elle compétitionne dans la catégorie Panorama international. Diffusée sur Série Plus, l’histoire met en vedette Sophie Cadieux et Isabelle Blais. La série de CBC Sort of est aussi présentée dans cette catégorie.

De son côté, Félix, Maude et la fin du monde est présentée dans la catégorie Compétition formats courts. Scénarisée par Michel Brouillette et Stéphanie Perreault, réalisée par Dan et PAG, la série est diffusée sur ICI Tou.tv Extra. Jean-Carl Boucher, Sarah Keita, Stéphanie Germain, Patrick Emmanuel Abellard et Jean-François Casabonne en jouent les personnages principaux. Something Undone, une série de CBC Gem, est aussi en compétition dans cette catégorie.

Jean-Carl Boucher dans la série « Félix, Maude et la fin du monde » Photo : Trio orange

Par ailleurs, six autres séries québécoises seront présentées lors de ce festival. Après, avec Karine Vanasse; Doute raisonnable, avec Julie Perrault; et Un lien familial, avec Rachel Graton, sont les séries présentées par Radio-Canada.

Mathieu (Pierre-Yves Cardinal), Magalie (Rachel Graton) et Guillaume (Maxime Allard) dans une scène de la série «Un lien familial» Photo : Marlène Gélineau Payette

Du côté de Québecor Contenu, les séries Audrey est revenue, de Florence Longpré et Guillaume Lambert; Chaos, d’après une idée de Josélito Michaud; et Le temps des framboises, la première série du cinéaste Philippe Falardeau, seront au menu.

L’humour en vedette

Outre les projections, le festival offrira des ateliers éducatifs, des animations, des séances de dédicaces et des rencontres éclectiques.

Plusieurs humoristes : Kyan Khojandi, Agnès Hurstel, Alex Ramirès, Muriel Robin et Fadily Camara seront sur place, et la soirée de samedi sera consacrée aux séries comiques.

Des extraits exclusifs

Le public découvrira aussi en exclusivité de nouveaux épisodes de séries à succès comme la saison 2 de Mytho, en octobre sur la chaîne Arte, et le premier volume de la partie 5 de La Casa de Papel, en septembre sur Netflix.

Le professeur dans la série «La Casa de Papel» Photo : Netflix/Tamara Arranz

Pour cette quatrième édition lilloise, les têtes d'affiche françaises seront plus nombreuses que celles internationales, tributaires des restrictions sanitaires.

Pour contourner l'obstacle de la pandémie, le festival se déclinera aussi en ligne  (Nouvelle fenêtre) , où seront présentées entrevues exclusives, séries et rencontres en direct.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, la comédienne américaine Audra McDonald se verra remettre la première récompense du festival.

Audra McDonald le 8 août 2021 à Los Angeles Photo : afp via getty images / VALERIE MACON

Les festivaliers verront ensuite en exclusivité mondiale le premier épisode de la série britannique Vigil, avec Suranne Jones; et Rose Leslie, une enquête à bord d'un sous-marin nucléaire.

Le jury de la compétition internationale, présidé par l'auteur israélien Hagai Levi, devra départager huit séries : une italienne, Anna, de l'écrivain Niccolo Ammaniti; une islandaise, Blackport; deux israéliennes, The Echo of Your Voice et Jerusalem; une turque, Hamlet; une norvégo-allemande, Furia; une franco-italienne, Germinal; et une danoise, Kamikaze.

Le jury du panorama international, qui décernera le Grand Prix et le Prix spécial du jury entre les 15 autres séries en lice, sera présidé par la journaliste et autrice Florence Aubenas.