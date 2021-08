Instagram abandonne la fonction de glisser vers le haut

La fonctionnalité avait même donné lieu à la création d’une poignée de GIF animés qui incitent les internautes à faire le mouvement de bas en haut afin d’accéder à une URL.

L’objectif est de rationaliser l'expérience de création de stories et d'offrir plus de contrôle créatif aux utilisateurs et utilisatrices d’Instagram, selon ce qu’a appris le site The Verge.

Ce seront donc les créateurs et créatrices de contenu qui pourront choisir l’apparence de cet autocollant cliquable afin qu’il se fonde davantage à leur signature artistique.

Une autre différence est que les internautes pourront répondre aux stories comme c’est possible présentement avec les contenus sans URL en faisant le geste de glisser vers le haut.

Cette mise à jour n’apporte pas de modifications aux conditions pour obtenir cette fonction. Il faut toujours soit cumuler au moins 10 000 personnes abonnées ou que son compte soit vérifié (muni d’un crochet bleu). Mais un porte-parole du réseau social a mentionné à The Verge être en train d’étudier la possibilité de l’étendre à un plus grand nombre de personnes.

Le changement sera effectif à compter du 30 août prochain.