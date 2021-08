Les élèves de Québec et Lévis n'auront pas à porter le masque en classe

Les élèves du primaire et du secondaire n'auront pas à porter le masque en classe à la rentrée scolaire dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches. Le couvre-visage sera par contre obligatoire dans les aires communes et les transports scolaires.

Pour le moment, la grande région de Québec échappe donc au décret sur le port du masque en classe qui touche notamment le Centre-du-Québec, l'Estrie, Lanaudière, Laval, la Mauricie, la Montérégie, Montréal et l'Outaouais.

Des modifications pourraient cependant être apportées rapidement selon l'évolution des cas, insiste le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.

Un des principes fondamentaux qui nous guide pour prendre des décisions, c'est donc qu'on veut garder [les jeunes] à l'école. On veut éviter le plus possible de basculer en enseignement à distance , a mentionné le ministre en point de presse, mardi.

On veut des écoles sécuritaires, on veut que nos enfants apprennent, on veut qu'ils aient des occasions de jouer et de voir leurs amis. Une citation de :Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Le port du masque en tout temps par les élèves et le personnel sera de retour dans les classes de 9 régions du Québec, a annoncé cet après-midi le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le ministre préfère prévenir que guérir en raison de l'omniprésence du variant Delta. Il souhaite éviter à tout prix que de multiples éclosions surviennent dans les écoles comme ce fut le cas au cours de la dernière année scolaire.

Parce que le variant continue d'inquiéter, il nous force à avoir une approche prudente , souligne le ministre Roberge. On veut commencer l'année de manière prudente, c'est très important, car la rentrée, ça signifie une augmentation des contacts.

Des tests de dépistage rapides seront par ailleurs distribués dans certaines écoles à compter du mois de septembre.

La rentrée scolaire est prévue à la fin de la semaine dans l'ensemble des centres scolaires du Québec.

