Sudbury recense 8 nouveaux cas de COVID-19

Santé publique Sudbury et districts a annoncé 19 nouveaux cas de COVID-19 dans son secteur depuis le début de la semaine.

Mardi, l'organisme a recensé 8 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 40 cas actifs dans la ville.

Parmi ces 11 cas, l'organisme souligne que neuf d'entre eux sont considérés comme des cas d'infection à un variant préoccupant.

À Thunder Bay, la médecin hygiéniste en chef, la Dre Kit Young Hoon a dû rappeler à ses concitoyens que le port du masque était toujours obligatoire en Ontario dans les lieux publics intérieurs.

Le Bureau de santé du Nord-Ouest a reçu de multiples plaintes à ce sujet.

Stratégie du dernier kilomètre

Par ailleurs, le Gouvernement de l'Ontario déploie sa stratégie  (Nouvelle fenêtre) du dernier kilomètre afin d'augmenter les taux de vaccination dans la province.

Le gouvernement rappelle que 82% des Ontariens admissibles âgés de 12 ans et plus ont reçu une dose du vaccin et 75% ont reçu les deux doses nécessaires.

L'objectif de la stratégie est de sensibiliser les personnes admissibles qui n’ont pas encore reçu une première ou une deuxième dose .

Les vaccins constituent la meilleure protection contre la COVID-19 et le variant Delta [...] Si vous n’avez pas encore été vacciné et que vous avez des questions, je vous encourage à vous adresser à votre pharmacie, à votre médecin de famille ou à votre fournisseur de soins primaires. Une citation de :Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé de l'Ontario

La ministre de la Santé, Christine Elliott, se fait vacciner contre la COVID-19 dans une pharmacie, le 29 mars (archives). Photo : Pool des médias

Afin de soutenir cette stratégie du dernier kilomètre , la province et les circonscriptions sanitaires expliquent se concentrer sur des sites de vaccination plus petits, communautaires et faciles d’accès .

Il s’agit notamment de cliniques mobiles et de cliniques temporaires communautaires, de journées de cliniques réservées aux familles et aux personnes handicapées, et de réunions publiques dans plusieurs langues.

C’est mon cri d’alarme! Il est vital pour tous ceux qui le peuvent de recevoir les deux doses du vaccin contre la COVID-19. Une citation de :Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario

Le gouvernement ontarien affirme que le déploiement du vaccin dans la province a donné lieu à l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde, a une incidence et continue de protéger les Ontariens contre le virus .

Toujours selon les données publiées par le gouvernement, entre le 14 décembre 2020 et le 7 août 2021, les cas non vaccinés ou partiellement vaccinés représentaient 99,4% des cas de COVID-19 signalés.

Les cas non vaccinés ou partiellement vaccinés représentaient 99,2% des hospitalisations et 98,8% des décès au cours de la même période.