O’Toole retourne les attaques vers Trudeau sur la santé

Le chef du Parti conservateur du Canada se défend de vouloir ouvrir plus grand la porte au privé en santé et a attaqué les libéraux sur leurs engagements en matière de transferts aux provinces.

Pour une deuxième journée de suite, le chef conservateur a réaffirmé son credo en faveur d’un système de santé gratuit et universel pour les Canadiens.

Lundi, M. O’Toole avait dû se défendre à la suite de la publication par les libéraux d’une portion d’entrevue datant de juillet 2020, où il se disait en faveur de la participation du privé pour améliorer le système de santé. Il s’agissait d’un extrait, et dans l’entrevue intégrale il insistait aussi sur la nécessité de préserver l'accès universel.

M. O’Toole est revenu à la charge mardi, en point de presse à Ottawa.

Je soutiens le système que nous avons en ce moment, où les Canadiens peuvent choisir le type de soins de santé qu’ils veulent, universels et gratuits pour tous , a-t-il répété.

Notre système fait la fierté du Canada, et est un des meilleurs au monde. C’est ce même système qui existe depuis le premier jour où M. Trudeau est devenu premier ministre. Le rôle du secteur privé a augmenté sous Justin Trudeau , a-t-il poursuivi.

M. O’Toole a toutefois précisé qu’il veut respecter les choix des provinces et leurs capacités d’innover .

L’innovation est une bonne chose. La Saskatchewan, l'Alberta, l'Ontario et le Québec veulent innover pour offrir de meilleurs soins. Je suis d'accord. Pourquoi? Parce que ça donne plus de choix aux Canadiens. [...] Ça réduit les temps d'attente et ça libère des fonds qui peuvent être réinvestis dans la santé.

Radio-Canada lui a demandé si un gouvernement conservateur imposerait des restrictions aux provinces qui voudraient faire une plus grande place au secteur privé en santé.

Il a répondu qu’il respecterait toujours les champs de compétence des provinces – contrairement au paternalisme de Justin Trudeau , dit-il – et a réitéré son engagement de fournir 60 milliards de dollars additionnels sur 10 ans en transferts aux provinces.

Plus de choix et moins d’attente

En matière d’ innovation , le chef conservateur a cité le cas des provinces qui ont mis à profit leur réseau de pharmacies pour accélérer la vaccination durant la pandémie de COVID-19.

Une journaliste lui a fait remarquer qu’il y avait une grande différence entre un gouvernement qui paye pour un vaccin et la personne qui va l’administrer, et un individu qui, parce qu’il en a les moyens, peut passer avant les autres et ainsi avoir accès plus vite à un service de santé.

Elle lui a soumis le cas de la Saskatchewan où il est possible de débourser des centaines de dollars pour avoir accès plus rapidement à l’imagerie par résonance magnétique, permettant d’obtenir un suivi plus rapide pour une chirurgie ou un traitement.

J'appuie un système universel, public et gratuit. Et j’appuie aussi les provinces qui veulent offrir plus de choix, des services plus rapides et réduire les listes d’attente. Toutes les provinces veulent avoir les meilleures performances en matière de soins de santé. Le fédéral doit être un partenaire fiable pour du financement stable , a-t-il répondu en anglais.

Pour sa part, M. O’Toole accuse les libéraux de vouloir couper le financement en santé.

Les libéraux ont maintenu le niveau d’augmentation des transferts en santé aux provinces qui avait été établi à la toute fin du mandat du gouvernement Harper, soit 3 % annuellement.

M. O’Toole propose une augmentation à au moins 6 % par année, un niveau qui prévalait sous les gouvernements Martin et Harper.

Trudeau contre-attaque

En point de presse en matinée à Hamilton, le chef libéral est revenu à la charge au sujet de la position de M. O’Toole sur la place du privé en santé.

Justin Trudeau fait une annonce en matière d'accès à la propriété à Hamilton, en Ontario. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

En pleine pandémie, il a dit qu’il croyait en un système privé et il ne dit pas exactement ce qu'il veut faire avec ça , a lancé M. Trudeau.

C’est très clair dans cette vidéo, [M. O’Toole] croit en un système à deux vitesses, qui va profiter aux plus riches et non aux plus vulnérables. Mais on l’a vu dans cette pandémie, le plus important c’est d’être là pour les plus vulnérables. C'est ce que les libéraux ont toujours fait et ce que notre gouvernement continuera de faire.