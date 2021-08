D’abord révélée par le quotidien Le Soleil, l’histoire de Louis Sansfaçon n’avait rien d’une surprise pour le chef du Bloc québécois qui s’est dit ému par le récit et voit plutôt une source d’inspiration dans son candidat, qui a reçu un pardon en 2010.

Louis, quand je l’ai rencontré, j’ai aimé cet homme-là. Et quand j’ai lu ça – évidemment, c’est des affaires dont on était informés, j’ai eu de longues conversations avec Louis –, j’ai dit : "Pour moi, Louis, c’est un héros" [....]

Lui, il a fait un travail d’infiltration, qui doit être l’affaire la plus dangereuse du monde dans les milieux les plus violents qu'on puisse imaginer pendant des années et des années. Et dans le cadre de ça [...], il y a des choses que la loi n’en cadrait pas comme maintenant, qui ont été modifiées par la suite. Louis a eu son pardon , a rappelé Yves-François Blanchet.

Le chef du Bloc québécois Yves-Francois Blanchet était à Pont-Rouge mardi matin, en compagnie de son candidat local, Christian Hébert. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

En mémoire de sa fille

Son candidat milite depuis en faveur d’une amélioration des prestations d’assurance-emploi pour tous les travailleurs atteints de maladies graves. Une lutte qu’il mène en mémoire de sa fille Émilie.

Son deuxième héroïsme, c’est d’avoir passé des années auprès de sa fille, condamné à faire une lutte dont il aurait pu dire : "Tant pis! Je vais m’occuper de ma fille et pas des autres!" Louis Sansfaçon, pour moi, je pense que c'est un héros et je pense que les gens de Québec sont [...] peut-être très chanceux d’avoir un Louis Sansfaçon pour les représenter , a-t-il conclu.

Études universitaires

Selon les révélations du Soleil, Louis Sansfaçon a été au service de la Sûreté du Québec pendant 17 ans, dont 9 en tant qu’agent double, avant son arrestation, en 1991. Il a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation de possession de cocaïne et de haschisch, de possession dans le but de trafic et de vol d’un exhibit.

Il a purgé 18 mois de prison avant d’obtenir sa libération conditionnelle, en juin 1994. Alors qu’il était derrière les barreaux, il a amorcé des études universitaires en droit et en relations industrielles, qu’il a terminées après son incarcération. Il a par la suite évolué dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises.