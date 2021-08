Sept événements technos à ne pas manquer au festival MUTEK

Le festival MUTEK n’est pas seulement une grande messe de la musique électronique. C’est aussi Forum, un volet professionnel parallèle qui réunit des conférences et ateliers portant sur le thème de la créativité numérique, des jetons non fongibles (NFT) aux jeux vidéo. Voici un aperçu de la programmation montréalaise qui s’amorce mardi en ligne.

1- Les investigations artistiques du jeu Minecraft

Minecraft a déjà été l’hôte de concerts virtuels, de bibliothèques et de reconstitutions historiques. Mais voilà que le jeu vidéo abrite un lieu d’exposition et de résidence artistique, la Ender Gallery, en partenariat avec le Mackenzie Art Gallery de Régina en Saskatchewan. Les commissaires des expositions en cours discuteront de leur initiative et des artistes en résidence qui investissent ce lieu virtuel.

Cette conférence  (Nouvelle fenêtre) d’une heure offerte en anglais se tient le jeudi 2 septembre à 14 h 45.

2- Le pouvoir des mèmes

En cette période électorale qui s’amorce, les mèmes peuvent représenter un pouvoir de négociation ou une affirmation de sa présence sur les réseaux sociaux. À travers des exemples tirés de la culture du web à l’international, les personnes présentes devraient parvenir à amplifier [leurs] propres messages en ligne.

L’atelier  (Nouvelle fenêtre) se déroule le 27 août prochain à 11 h.

3- Désencombrer son téléphone intelligent

La protection des données fait de plus en plus les manchettes, mais il est parfois difficile d’en saisir toutes les subtilités. Au menu de cet atelier : réflexion sur les enjeux entourant la vie privée des internautes, le désencombrement de son téléphone intelligent et comment mieux choisir les applications à installer sur ses appareils.

Cet atelier  (Nouvelle fenêtre) se tiendra le 27 août prochain à 9 h 30.

4- Les NFT, qu’est-ce que c’est?

Les jetons non fongibles, mieux connus sous le nom de NFT, ont connu un engouement monstre au début de l’année. Si bien que des transactions ont même dépassé les dizaines millions de dollars pour des œuvres d’art numérique. Ce nouveau marché, qui utilise la technologie de la chaîne de blocs (blockchain), attire l’attention de nombreuses industries, mais est-ce une solution durable et éthique? C’est l’une des questions qui seront posées lors de ce panel animé par l’artiste et commissaire d’exposition britannique Joe Cutts.

L’artiste canadienne Cadie Desbiens-Desmeules, connue sous le nom de Push 1 stop, participe à la discussion mardi 24 août  (Nouvelle fenêtre) à 14 h 45.

5- Vers quoi se dirige l'avenir de la mode?

Des textiles électroniques à la biotechnologie, l’avenir de la mode promet d’être techno. Ces innovations seront au cœur des discussions du panel composé des artistes et designers Anouk Wipprecht, WhiteFeather Hunter et Jacqueline Beaumont.

La Dre Miranda Smitehram, qui sera modératrice des échanges le 26 août prochain  (Nouvelle fenêtre) , décrit ces vêtements comme une interface entre le monde extérieur et le monde intérieur [...] qui peut transporter des informations cellulaires, microbiennes, intégrées et en réseau .

6- Apprendre à vivre avec les algorithmes

Les algorithmes nous entourent, parfois sans que nous nous en rendions compte, et sans que nous en comprenions les réels enjeux. L’atelier Vivre avec les algorithmes  (Nouvelle fenêtre) , présenté le 25 août à 11 h, vise à pousser à la réflexion sur les outils technologiques que nous utilisons au quotidien afin de faire des choix éclairés.

7- Étude de cas de la production en RV L’infini

Affiche de l'œuvre en réalité virtuelle « L'infini ». Photo : Arsenal art contemporain

L’infini, la plus récente création de PHI Studio en collaboration avec Félix & Paul Studios, nous transporte, grâce à la réalité virtuelle, sur la station spatiale internationale (ISS). Cette étude de cas du volet Forum du festival MUTEK offre un accès aux coulisses de la production de cette expérience, en plus d’aborder la monétisation des expositions immersives à grande échelle. Parmi les personnes invitées à discuter de cette œuvre le 30 août prochain  (Nouvelle fenêtre) , on compte le cofondateur du studio Félix & Paul, Félix Lajeunesse.

Le volet Forum du festival MUTEK se déroule en ligne  (Nouvelle fenêtre) jusqu’au 2 septembre prochain en ligne.