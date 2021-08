Les syndiqués du fabricant De Havilland craignent la perte de 700 emplois à Toronto

Connie Wright affirme que l’usine de Downsview est comme sa maison , après y avoir travaillé pendant 36 ans. Après des années sur le plancher à assembler des avions, elle traite maintenant des dossiers à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail, au sein de la section locale 112 du syndicat Unifor.

Chaque fois que je vois l’un de ces Dash 8 dans le ciel, je sais qu’une petite partie de moi se trouve dans cet avion , a-t-elle lancé, en retenant des larmes, en conférence de presse mardi.

On est vraiment dans une situation désespérée et ça me brise le cœur.

Une citation de :David Giguère, ingénieur chez De Havilland et membre de la section locale 673