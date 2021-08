Un autre infirmier dénonce les conditions de travail à l'Hôpital de Granby

Yannick Therrien affirme que les conditions de travail sont très difficiles . Il se dit découragé par la charge de travail. Dès qu'il manque des infirmières, ça donne des charges sur toutes les infirmières et cela a un impact sur la qualité des soins.

Ce dernier dit comprendre ses collègues qui ont fait deux sit-in à l’Hôpital de Granby la fin de semaine dernière pour dénoncer les conditions de travail. Le moyen de pression a été déclaré illégal par le Tribunal administratif du travail, dans une décision rendue d’urgence, dimanche soir.

Je comprends pourquoi [l'équipe de nuit] a fait ça. Ils étaient moins de personnel que nous, de soir. Et cette soirée-là, on avait déjà pas mal de difficultés à faire toutes nos tâches, soutient-il. Et ils devaient faire le même nombre de tâches que nous. Ils ne se voyaient pas rentrer dans ces conditions-là. Ils voulaient lancer un cri d'alarme.

Nos équipes sont continuellement brûlées, fatiguées [...] Ça ne marche plus. On veut des solutions. Une citation de :Yannick Therrien, infirmier à l'Hôpital de Granby

L'infirmier Yannick Therrien s'insurge contre la charge de travail à l'Hôpital de Granby. Photo : Radio-Canada

La direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CIUSSS de l’Estrie-CHUS a indiqué que les enjeux actuels de main-d'œuvre sont complexes au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, comme dans l'ensemble du Québec et que les besoins de la population pour obtenir des soins et des services de santé sont grandissants, et la disponibilité de la main-d'œuvre demeure fragile.

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS a ajouté qu'il espère collaborer avec le syndicat pour favoriser l'équilibre entre la prestation de soins de qualité et sécuritaire et des conditions de travail adéquates.

Avec les informations d'Alexis Tremblay