Dans son rapport de 162 pages, le vérificateur général Yves Denis souligne que les vérificateurs ont été confrontés à plusieurs difficultés, mesures et façons de faire qui ont généré des délais indus et non justifiés .

Le vérificateur général de la Ville de Lévis, Yves Denis. (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Des exemples

Il cite plusieurs exemples, dont le fait que les demandes d’information ou d’entrevues devaient, contrairement aux années passées, être dirigées vers une seule personne, ce qui a engendré des délais.

À la suite de demandes d’entrevues auprès du personnel, des cadres de la Ville ont multiplié les demandes auprès du vérificateur général pour "savoir ce que le vérificateur veut faire " [...] Nous avons également fait face à des délais déraisonnables de la part de certaines personnes pour se rendre disponibles et à des annulations de dernière minute pour des motifs que nous jugeons non justifiés , écrit Yves Denis.

Manque d'imputabilité

La publication du rapport va donc se faire après les élections municipales de novembre.

La publication aurait été fort utile aux gestionnaires de la Ville et au conseil municipal dans l’amélioration continue de leurs pratiques en matière de gestion financière. Cette situation a également contribué à réduire la reddition de comptes et l’imputabilité de l’Administration vis-à-vis des citoyens en ce qui regarde la gestion des ressources financières de la Ville , estime le vérificateur général.

« Total désaccord »

La Ville de Lévis se dit totalement en désaccord avec les prétentions du vérificateur général et assure sa pleine collaboration au processus de reddition.

L’administration Lehouillier explique une partie des délais par la mise en place d’un nouveau système d’information financière.

Le changement devait se faire au printemps 2020, mais a été reporté à l’automne en raison de la pandémie.

On souligne également le départ de l’assistante trésorière et du trésorier, que l’on présente dans la réponse de l’administration comme les deux principaux gestionnaires responsables de l’administration des finances de la Ville.

Calendrier trop serré

La Municipalité reproche aussi au vérificateur général son calendrier trop serré.

Dans la réalité habituelle que nous pourrions qualifier de "normale", les périodes où vous avez planifié votre audit laissent bien peu de place aux imprévus. Malgré le calendrier chargé, notre personne-ressource s’est affairée à rassembler une volumineuse documentation. L’ensemble des documents a été rendu disponible dès le 10 janvier 2021 , mentionne la Ville dans sa réponse écrite.

Le vérificateur pointé

L’administration municipale souligne aussi que c’est à la demande du bureau du vérificateur général que les demandes devaient être dirigées vers une seule personne.

La Ville de Lévis a également offert l’ajout de personnel afin de réduire les délais.

Nous vous avons offert en mars dernier d’ajouter des ressources financières afin que vous puissiez recourir à des ressources humaines additionnelles pour rattraper le temps perdu [...]. Vous êtes demeurés malgré tout sur votre position de reporter le dépôt de votre rapport.

Selon Lévis, la décision de ne pas produire le rapport est plutôt attribuable au bureau du vérificateur ainsi qu’à une planification déficiente non communiquée et qui ne tient pas compte de la réalité exceptionnelle vécue par l’organisation.

Yves Denis maintient sa vision des choses et assure qu’il prendra toutes les mesures appropriées pour arriver à publier son rapport.

Il est primordial que la haute direction de la Ville et le conseil municipal prennent les dispositions nécessaires afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise , lance-t-il.

Comité de vérification

Le vérificateur général recommande aussi que Lévis se dote d’un comité de vérification, afin de renforcer l’efficacité de sa gouvernance.