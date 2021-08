C’est parti pour la saison automnale du Centre des arts de Baie-Comeau

Quatre représentations de Asteria, le voyage musical en réalité virtuelle, seront présentées à la fin du mois de septembre. Derrière leurs lunettes de réalité virtuelle, les spectateurs pourront découvrir l’univers musical d' Alexandra Stréliski, de Vincent Vallières, de Dominique Fils-Aimé, de Daniel Bélanger et de FouKi.

Au total, 31 différents spectacles seront présentés. Musique, théâtre et spectacles pour enfants font, comme à l’habitude, partie de l’offre.

La directrice générale de la salle de spectacle, Marielle-Dominique Jobin, est très heureuse de la programmation.

C'est sûr que parmi les grands noms on est très fier de recevoir le spectacle pour une histoire d'un soir. Qui est la réunion si on veut entre Joe Bocan, Marie Denise Pelletier et Marie Carmen. On a Roch Voisine avec son grand spectacle Americana. On a aussi de belles découvertes que ce soit à faire en théâtre avec un solo de Paul Doucet, Trajectoire. En musique, Flore Laurentienne. On aura aussi la belle visite de Marie-Josée Simard, une Baie-Comoise réputée percussionniste qui a tourné partout dans le monde. Donc il y a une belle diversité encore là de propositions artistiques.

La directrice générale de la salle de spectacle, Marielle-Dominique Jobin, lors du lancement de la programmation lundi soir. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Les personnes qui voudront se procurer des billets pour les spectacles pourront le faire en deux temps, soit à partir du 30 août pour les spectacles de septembre et octobre et à partir du 18 octobre pour ceux de novembre et décembre. Cette nouvelle façon de fonctionner permet de diminuer les risques d'annulation en cas de quatrième vague de la COVID-19, selon Marielle-Dominique Jobin.

Faut pas se mettre la tête dans le sable, une quatrième vague possible qui plane au-dessus de nos têtes. Donc on a vraiment décidé d'y aller un petit peu plus sécure et d'éviter de replonger dans ce brouhaha d'annulations, de reports, de contacter les clients, d'avoir à les replacer, etc. C'est beaucoup de travail qu'on espère se sauver.

Avec le passeport vaccinal qui entre en vigueur à compter du 1er septembre, seules les personnes adéquatement vaccinées pourront assister aux spectacles.

Avec les information de Camille Lacroix et de Catherine Paquette