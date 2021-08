Les ratés de la subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises

Chris Cunningham a acheté le restaurant Jak's Diner, dans le quartier du Nouveau Sudbury, à l'automne 2020.

Il dit avoir pu obtenir de l'aide du fédéral, notamment pour le paiement de son loyer, mais qu'avec la province, c'est plus de stress qu'autre chose .

J'étais heureux quand j'ai appris que j'étais admissible, mais l'argent n'est jamais arrivé , raconte-t-il.

Christianna Burke, propriétaire du salon de coiffure Glow Hair Studio à Sudbury, déplore elle aussi la lenteur du processus.

Les dépenses fixes ne disparaissent pas ou ne peuvent pas être repoussées , témoigne-t-elle.

Mme Burke ajoute avoir reçu seulement la moitié de l’aide promise et, pour couronner le tout, elle est arrivée le 28 juin 2021, date à laquelle j'avais passé près de 6 mois sans générer aucun revenu .

Les salons de coiffure ont pu rouvrir le 30 juin, à la deuxième étape du déconfinement.

De son côté, Rob Waliser, propriétaire de magasins Pet Valu à Sudbury et à Chelmsford, affirme qu’il n’arrive pas à savoir pourquoi il n’est pas admissible.

Il tente depuis le 5 mars de parler à quelqu’un pour corriger une erreur dans sa demande.

Kyle Marcus, directeur de la Zone d'amélioration commerciale du centre-ville de Sudbury (BIA), affirme pour sa part que la subvention provinciale a pu aider plusieurs propriétaires d'entreprises.

Il se dit très reconnaissant d'avoir reçu lui-même l'aide de la province.

Je ne connais pas de personnes qui ont été déçues par le programme , tempère-t-il. Je n'ai pas vraiment entendu trop "d'histoires d'horreur".

Il admet toutefois que certaines personnes ont dû attendre longtemps. Mais, à part les [délais], je n'ai rien entendu de négatif.

Les députés provinciaux Jamie West et France Gélinas ont tenu mardi une conférence de presse devant le restaurant Jak's Diner pour mettre en lumière la situation de certains entrepreneurs.

Le député provincial néo-démocrate de Sudbury, Jamie West, tente depuis plusieurs mois d'obtenir des réponses de la part du ministère du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce.

Ils affirment avoir reçu un grand nombre d’appels de propriétaires d'entreprises au sujet du programme de subvention à partir de janvier.

Cette situation n'est pas juste. Ces petites entreprises ont suivi les règles et auraient dû avoir accès aux fonds dont elles ont désespérément besoin pour rester à flot , a déclaré Mme Gélinas.

On veut rendre ça très clair. On appuie les mesures pour aider les petites entreprises, mais on est ici pour vous dire que le programme ne fonctionne pas.

Une citation de :France Gélinas, députée provinciale néo-démocrate de Nickel Belt