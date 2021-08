52 nouveaux cas de COVID-19 à Sherbrooke en 4 jours

L'Estrie enregistre actuellement 187 cas actifs, dont 112 dans le secteur de Sherbrooke. Ceux de la Haute-Yamaska et de la Pommeraie recensent respectivement 11 et 7 nouvelles infections, et comptent 36 et 14 cas actifs sur leur territoire.

Les autres cas sont dispersés un peu partout à travers l'Estrie. Seul le secteur du Granit n'a pas enregistré de nouvelles infections, et compte uniquement un cas actif.

Deux décès liés au coronavirus sont également survenus au cours des derniers jours, soit un à la résidence privée pour aînés (RPA) Château le Bel âge, dans le Val Saint-François, et un autre à la RPArésidence privée pour aînés Résidence du Haut-Saint-François. Au total, 355 personnes sont décédées de complications liées à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, en Estrie.

Les hospitalisations sont restées stables depuis le dernier bilan. Quatre personnes sont hospitalisées pour des soins de courte durée et deux personnes se trouvent aux soins intensifs.

Dix-neuf cas du variant Delta ont été confirmés par l'Institut national de santé publique dans la région.

75 % des Estriens sont pleinement vaccinés

Le taux d'Estriens pleinement vaccinés a atteint la barre des 75 %. Cependant, à peine la moitié des Estriens se trouvant dans la tranche des 18-39 ans ont reçu leurs deux doses.

L'unité mobile de vaccination sera d'ailleurs au Cégep de Sherbrooke mercredi et jeudi pour offrir la première et la deuxième dose aux personnes intéressées.