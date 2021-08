Au début de la campagne, Yves-François Blanchet avait indiqué que son parti demeurerait neutre quant au projet de construction d'un tunnel entre Québec et Lévis, affirmant qu'en tant que parti fédéral, il n'avait pas à avoir d'opinion sur ce projet.

Il s'était ainsi dressé en protecteur des champs de compétence de la province, conformément au mandat du Bloc québécois. On peut être pour le 3e lien. On peut être contre le 3e lien, mais on ne peut pas être contre le fait que c’est une décision qui appartient à Québec et qui n’appartient qu’à Québec , avait-il déclaré, tandis qu'il se trouvait à Québec, au lendemain du déclenchement des élections.

Pressé sur le sujet mardi, le chef a d'abord répété sa volonté de défendre la juridiction du Québec dans ce projet. Mais, devant les questions d'une journaliste qui le taxait de choisir la facilité en ne prenant pas position sur le fond du dossier, vous commencez à me tenter pas mal , a-t-il admis, un sourire en coin, avant d'étayer sa position.

J’habite à Lévis. Ou j’habite à Montmagny. Il faut que je me rende au centre-ville de Québec. Il y a un projet qui dit : je vais te couper une heure de route. Que je le fasse avec du transport collectif, que je le fasse avec mon auto , a-t-il expliqué.

On dit, sur des bases qui relèvent souvent de l’idéologie, d’intérêts partisans : non, tu n’auras pas droit à ça. Ça, ça me rend assez sensible aux arguments de la rive-sud de Québec, vraiment.

Sur le plan environnemental, il a dit être convaincu que le projet peut être écologique. Québec est parfaitement conscient que ce projet a un potentiel positif en matière d’environnement et c’est à eux de le réaliser, ce n’est pas à moi , a ajouté M. Blanchet.

Donc vous appuyez le projet? lui ont lancé des journalistes. Je ne le haïs pas, je ne le haïs pas , a-t-il répondu.

Une question incontournable dans la région

Le chef bloquiste espère faire élire environ 40 députés lors du scrutin du 20 septembre prochain. Dans la région de Québec, il souhaite ainsi faire des gains aux dépens du Parti conservateur, dont 7 des 10 députés québécois s'y trouvent.

Le député conservateur de Bellechasse–Les Etchemins–Lévis, Steven Blaney, qui ne sollicite pas de sixième mandat, s'est toujours dit en faveur du troisième lien. La candidate conservatrice dans la circonscription, Diominique Vien, a d'ailleurs lancé sa campagne en érigeant le dossier au rang de priorité.

Le gouvernement de François Legault réclame actuellement qu'Ottawa assume 40 % des coûts de la future infrastructure, ce à quoi a promis d'accéder le Parti conservateur s'il est porté au pouvoir.

Avant le déclenchement des élections, le fédéral avait opposé une fin de non-recevoir à M. Legault, plaidant qu'il ne finance plus les projets autoroutiers . Le Parti libéral est toutefois ouvert à financer la portion du projet qui est liée aux transports en commun, une position partagée par le Nouveau Parti démocratique.

Dans sa forme actuelle, le projet réserve deux des six voies du tunnel aux transports collectifs. La facture est évaluée entre 6 et 7 milliards de dollars, mais Québec indique qu’à ce stade, les coûts pourraient dépasser de 10 à 35 % leur évaluation initiale. La facture finale pourrait donc frôler les 10 milliards de dollars.