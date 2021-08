Tout juste après une greffe de rein, elle tente un retour en politique municipale

L’ancienne conseillère municipale de Trois-Rivières Marie-Claude Camirand va tenter de revenir dans l’arène politique. Près de deux semaines et demie après avoir reçu un nouveau rein, elle annonce qu'elle sera candidate au poste de conseillère dans le district de Chavigny.

Marie-Claude Camirand a représenté ce district durant huit ans. Elle a notamment fait partie du Groupe des sept , des élus qui votaient en bloc contre certaines politiques mises de l’avant par le maire de l’époque, Yves Lévesque. Après deux mandats, elle a été défaite par Maryse Bellemare aux élections municipales de 2017.

La politique municipale n’est jamais vraiment sortie de moi, malgré les quatre dernières années où je n’étais pas présente, j’ai continué de la suivre quand même d’assez près, dit-elle. J’ai toujours suivi les dossiers. Elle a notamment tenu un blogue au sujet de la politique trifluvienne.

En entrevue à l'émission Toujours le matin, elle a expliqué que le vent de changement qui a soufflé sur l’hôtel de ville la motive à tenter ce retour en politique. La Trifluvienne souligne qu’il y a de nouvelles façons de faire qui lui plaisent.

L'imminence des élections a un peu précipité ma réflexion, avoue-t-elle. Les élections, c’est aux quatre ans, donc je me suis dit : "c’est maintenant ou c’est dans quatre ans" et quatre ans, je trouve ça long quand on est intéressé comme ça par la politique municipale.

Marie-Claude Camirand avait aussi tenté sa chance aux élections provinciales en 2018 sous la bannière du Parti québécois. Elle a terminé quatrième dans cette circonscription remportée par le caquiste Jean Boulet. Elle est directrice générale au Marché Godefroy.