Coronavirus : 7 cas actifs en Abitibi-Témiscamingue

Le Centre intégré de santé et de services sociaux en Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) recense un nouveau cas de COVID-19 en Abitibi-Ouest depuis le dernier bilan.

La personne ayant reçu un résultat positif au test de dépistage du virus est un contact d’un cas déjà connu de la santé publique.

Rappelons que six cas ont été confirmés au cours de la dernière fin de semaine et qu’ils étaient en lien avec des voyages à l’extérieur de la région et à l’étranger.

Les sept cas de coronavirus actifs dans la région sont répartis dans la Vallée-de-l’Or et en Abitibi-Ouest.

Les données de l’Institut national de santé publique du Québec indiquent que deux cas du variant Delta ont été confirmés par séquençage. Le délai pour obtenir les résultats d’un séquençage est en moyenne de 14 jours.

Rentrée scolaire

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge tiendra une conférence de presse à 13 heures sur le retour des élèves dans les écoles primaire et secondaire.

Le port du masque obligatoire ferait son retour dans plusieurs régions du Québec. Le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, prendra aussi la parole.