L’Université de l’Île-du-Prince-Édouard rend la vaccination obligatoire

L’Université de l’Île-du-Prince-Édouard annonce que tous ses étudiants, professeurs et autres membres du personnel devront être vaccinés contre la COVID-19 d’ici le 18 octobre.

Les personnes non vaccinées pour des raisons médicales, culturelles ou religieuses pourront quand même étudier ou travailler à l’université, mais elles devront se soumettre à des tests de dépistage chaque semaine et porter un masque en tout temps, explique le recteur et vice-chancelier, Alaa S. Abd-El-Aziz, dans un communiqué.

La décision a été prise en consultant la santé publique, assure le recteur. La pandémie de COVID-19 et la progression rapide du variant Delta du virus responsable de cette maladie entraînent cette mesure.

Le but est de faire en sorte que le campus soit aussi sécuritaire que possible pour tous les membres de la communauté universitaire, précise M. Abd-El-Aziz.

L’Université compte communiquer bientôt plus de renseignements sur ses nouvelles exigences et les procédures à venir, dont celles prévues pour que les gens divulguent leur statut vaccinal et le résultat de leurs tests de dépistage. Les renseignements seront communiqués directement aux étudiants.

L’Université ajoute qu’une séance de vaccination aura lieu le 10 septembre, de 9 h à 15 h, dans le centre des étudiants W. A. Murphy pour les étudiants, les professeurs et les autres employés qui n‘ont pas encore reçu leur première ou leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19.

La direction de l’Université recommande toujours à tous les membres de la communauté universitaire de porter le masque et de se laver les mains fréquemment pour réduire les risques de contagion.