COVID-19 : des appels pour le retour de certaines restrictions sanitaires

Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, est inquiet.

Avec tous les cas qui sont annoncés, on devrait sérieusement penser à retourner un pas en arrière malheureusement. Je sais que ce n’est pas une position populaire. Une citation de :Yvon Lapierre, maire de Dieppe

Entre samedi et lundi, la province a enregistré 58 nouveaux cas de COVID-19. La Nouvelle-Écosse a également annoncé lundi que de nouvelles restrictions à la frontière avec le Nouveau-Brunswick seront imposées dès mercredi à la lumière de la hausse des cas.

Yvon Lapierre demande au gouvernement provincial d’en faire plus et il pense que le gouvernement provincial devrait encourager plus vigoureusement la vaccination du public.

Je suis ébranlé que les gens aient arrêté de se faire vacciner. [...] Je pense que la santé publique doit insister beaucoup plus sur la vaccination de façon beaucoup plus large , pense le maire.

Il invite aussi ses citoyens à porter le masque dans les endroits publics intérieurs.

C’est la façon la plus facile de se protéger , indique-t-il en ajoutant que la distanciation, une bonne hygiène des mains et le lavage fréquent des surfaces devraient être maintenus.

L’opposition toujours inquiète

La recrudescence de cas préoccupe également les partis d’opposition, qui demandent depuis quelques jours des mesures plus corsées pour affronter l’augmentation des cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick.

Le Parti vert souhaite le retour de certaines restrictions sanitaires, et les libéraux réclament une stratégie de vaccination plus persuasive.

On veut que la santé publique intervienne publiquement et nous explique la situation et nous explique le degré du risque , déclare le chef par intérim du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Roger Melanson.

De son côté, la santé publique indique que pour le moment, le nombre d’hospitalisations reste bas, ce qui est rassurant selon la médecin hygiéniste en chef adjointe du Nouveau-Brunswick, la Dre Cristin Muecke.

La bonne nouvelle, pour l’instant, c’est qu’on a très peu d’hospitalisation et il n’y a aucune personne aux soins intensifs , avance la Dre Muecke, qui ajoute aussi qu'un évaluation des risques est effectuée quotidiennement par la santé publique.

